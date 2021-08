Apenas a unos meses del cierre del Tratado Comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea cada vez parece más claro que el Gobierno británico, y su primer ministro, Boris Johnson, a la cabeza, no tiene la más mínima intención de cumplir los compromisos contraídos por su país y reflejados en el documento de más de 2000 páginas rubricado y sellado por ambas partes. Y, lo que es más grave, parece evidente que nunca habían tenido la más mínima intención de cumplirlos. Aunque parezca mentira, esta forma de comportarse, torticera y prepotente, es una marca de la casa de los negociadores británicos de todas las épocas. Solo hay que recordar a los piratas británicos alentados por los gobernantes ingleses empezando por esa reina zorruncia sin escrúpulos llamada Isabel I, que otorgó por doquier patentes de corso a todo fulano dispuesto a jugarse la vida atacando a los barcos españoles cargados de oro y plata viajando desde América. Así se forjó en sus inicios el mayor imperio marítimo que los tiempos han conocido.

Con esos antecedentes, no es de extrañar que el listillo de Boris Johnson, tan flojo de remos o más como la célebre reina patrocinadora de la piratería, quiera saltarse a la torera acuerdos escritos y sellados donde no cabe ninguna interpretación ambigua. Es cierto que está prevista la suspensión del Acuerdo sobre Irlanda del Norte (el origen del conflicto) si alguna de las partes considera que se están lesionando gravemente sus intereses. Para regocijo británico, que veía así recompensada su guerra de nervios con la UE, la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen a su cabeza, perdió los estribos y activó el mecanismo de suspensión del Acuerdo previsto en el Tratado para determinadas situaciones extraordinarias. Fue solo por unas horas, hasta que los responsables de la Comisión se dieron cuenta de la trampa en la que habían caído, pero fue suficiente para que los británicos pudieran argumentar que no eran ellos los que estaban dispuestos a sacar los pies del plato a las primeras de cambio en relación con el espinoso y turbio asunto que afecta a la provincia británica ubicada en el norte de Irlanda.

Desde que el coleccionista de esposas Enrique VIII se lanzó a la conquista a sangre y fuego de la isla vecina, Irlanda ha sido un chicle en los cojones para el imperio británico. El último episodio de esta lamentable saga fueron los tormentosos y problemáticos años de una guerra civil en el que los militantes del IRA atacaban con actos terroristas matando a civiles inocentes unionistas mientras que el poderoso ejército británico los perseguía y, en ocasiones, los exterminaba como a perros. Para ejemplo, véase la masacre de Gibraltar cuya responsabilidad exclusiva fue reclamada nada más y nada menos que por la primera ministra del momento, Margaret Thatcher.

No fue ningún negociador europeo sino la misma Theresa May, antecesora de Boris en la presidencia del Gobierno británico, la que expresó su firme convicción de que la única manera de conservar los Acuerdos de paz de Viernes Santo, por los que se dio por cerrado el período guerracivilista en Irlanda del Norte, era mantener al conjunto del Reino Unido dentro del Mercado Único. Sobre todo teniendo en cuenta que el principal impulsor de este fue precisamente el Reino Unido. Pero el increíble oportunismo y la caótica forma de ser del inefable Boris Johnson, le impulsó a aprovechar el plan de Theresa May para denunciar la ‘versión blanda’ del Brexit que ella pretendía cerrar con la UE y apoyarse en los eurófobos de su partido para echarla del poder y ponerse él en su lugar. Y eso, sin tener en cuenta las enormes complicaciones que un Brexit duro acarrearía en Irlanda del Norte.

Obviamente, Boris no podía firmar un acuerdo que contemplara la permanencia del Reino Unido en el Mercado Único, a riesgo de perder el favor de los mismos parlamentarios partidarios de un Brexit duro que le habían aupado al poder. ¿Solución del tahúr del Támesis?: aceptar sobre el papel la separación del mercado de Irlanda del Norte del resto del Reino Unido (al fin y al cabo en algún sitio tiene que haber una aduana que controle el tráfico de mercancías entre dos mercados separados) pero estar decidido a saltarse el acuerdo en su aplicación práctica. Lo más cachondo del caso es que los británicos se hacen las víctimas, día sí y otro también, de la ‘intransigencia europea’, por el simple hecho de que los europeos reclaman el cumplimiento del Tratado tal como fue firmado por los británicos hace menos de un año.

Hay que reconocer que si la cosa fuera entre el Reino Unido y España, como en el caso de Gibraltar y los históricos abusos y reiterados incumplimientos de las resoluciones de Naciones Unidas por parte de los británicos, estaríamos jodidos. Afortunadamente, los británicos se enfrentan nada más ni nada menos que al poder combinado de los restantes veintisiete miembros de la UE, encabezados por las diplomacias francesa y británica, que no se andan con chiquitas. Lo más interesante del escenario de enfrentamiento diplomático actual es que tiene lugar frente a un espectador que tiene mucho interés en que la cosa no se tuerza en Irlanda del Norte, y mucho peso para orientar la balanza del conflicto de uno u otro lado. Me refiero al Gobierno demócrata norteamericano, su presidente de origen irlandés, el muy católico Joe Biden, y el importante lobby que les da soporte, que comparten con el resto de irlandeses el ancestral odio al ocupante británico protestante.

En este contexto, Boris Johnson, su canciller de exteriores, el eurófobo David Frost, y el resto de listillos que conforman el Gobierno británico, tienen pocas posibilidades de salirse con la suya. De hecho, lo que más les conviene es no levantar demasiado la voz (cada vez que lo hacen, la fastidian) y dejar que los europeos lleguen a la conclusión de que nos les compensa en absoluto la catastrófica desmembración del Reino Unido. Afortunadamente los líderes europeos tienen la cabeza más asentada que el conflictivo, altanero y caótico tahúr del Támesis, el desmelenado primer ministro Boris Johnson.