Hace algunas semanas un ser mononeuronal decía por redes que para las mujeres de más de cuarenta sus mejores años de placer y buen cuerpo ya se fueron, no tienen dulzura, así como sólo les quedan las sobras emocionales de muchos hombres que pasaron por sus vidas, y si yo hago balance de los míos, pocos me parecen.

Benditos cuarenta, no sé cómo explicarles esto, pero al llegar el 4 a mi vida solté las decepciones y desengaños del pasado, desterré de mi cabeza la vida idílica a la que parece que desde pequeños hay que llegar, y decidí disfrutar de la vida con todo lo que conlleva, física y mentalmente.

A las mujeres de cuarenta no nos quedan las sobras emocionales de nada ni de nadie, nos queda la experiencia de lo vivido y compartido, nos queda saber elegir lo que ya no queremos, nos queda seguir aprendiendo y descubriendo nuestro cuerpo, nos queda dulzura para compartirla con quien queramos, nos quedan muchos orgasmos en compañía y en solitario. Siempre en compañía es mucho más divertido, pero no menospreciemos el placer del onanismo.

La sexualidad evoluciona y cambia en cada etapa de nuestra vida y, además, la capacidad de tener orgasmos no desaparece nunca en la mujer, así que, queridas, estamos de enhorabuena. Los cuarenta es sin duda la época de mayor plenitud de la mujer, nos conocemos y hemos dejado de tener pudor, lo que ven es lo que hay, nos sentimos cómodas y con ganas de vivir, sentir y experimentar. ‘Me corro, luego existo’ es mi reivindicación a la libertad sexual y a la reivindicación de las mujeres maduras, porque no estamos muertas, estamos más vivas que nunca.

No nos tengan miedo, no mordemos; o, bueno, quizás sí, pero les iba a gustar. Piensen que la vida nos trae los problemas sin avisar; el resto del tiempo que no estamos apagando fuegos, déjennos que los encendamos, que vivamos, que follemos y nos sintamos mejor que nunca.

La vida es lo que nos llevemos y creo que he perdido demasiado el tiempo. Ojalá ninguna mujer tenga que arrepentirse de no haber estado más viva… de no haber sentido el placer fugaz de la carne.

Feliz Día del Orgasmo Femenino.