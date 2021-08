Secuoya, la actual empresa concesionaria de la televisión autonómica murciana, lleva camino de doblar el periodo de ejecución de su contrato por la vía de sucesivas prórrogas otorgadas por el Gobierno regional. La gracia del asunto es que en dicho contrato constaba expresamente que los cuatro años de concesión serían ‘improrrogables’. Improrrogable quiere decir improrrogable aquí y en Sebastopol, o sea, que aunque saliera el sol por Antequera la continuidad del servicio debe producirse a través de un nuevo concurso.

Resulta extraño por esto que el Gobierno no publicara la nueva licitación con el tiempo de antelación debido para que pudieran cubrirse los trámites, es decir, la apertura del nuevo concurso ya llevaba implícita la prórroga en evitación del cierre de las emisiones. ¿Y por qué el Gobierno inició el concurso con tan evidentísimo retraso sobre la fecha en que estaba obligado a hacerlo? Esto habría que preguntárselo al santo del día, pues ninguna fuente oficial ha sido capaz hasta ahora de ofrecer una explicación satistactoria. Ni satisfactoria ni insatisfactoria, ya que no han dado ninguna.

La única explicación posible no la puede dar el Gobierno, ya que tendría que reconocer, en el mejor de los casos, su ineptitud. O la alternativa: que hay gato encerrado. Una de dos.

El contrato improrrogable ha sido prorrogado, como digo, sucesivas veces, y ahora ya con pretexto: el covid, como no podía ser menos. Se alega ‘situación de emergencia’, y en tal circunstancia la televisión autonómica es un ‘servicio esencial’, algo así como si se tratase del transporte público en caso de catástrofe natural o de las peluquerías por causa de una pandemia. Recuerda a cuando antaño Álvarez Cascos declaró el Partidazo del Domingo ‘de interés general’ para perjudicar a Canal+, que lo emitía codificado.

Es llamativo que estos decretos de prórroga comenzaran amparándose en el ‘estado de alarma’ dictado por el Gobierno central que tanto ha sido criticado desde el banco del PP, unas veces por demasiado prudente y otras por excesivo, hasta que la sentencia del Constitucional que lo ha anulado les ha servido para intensificar las descalificaciones. Lo descalifican, sí, pero bien que se han aprovechado de él para justificar decisiones colaterales al asunto central de la atención sanitaria por la pandemia. Tal vez si quedan anuladas las multas por desconsiderar las obligaciones del ‘estado de alarma’ también podrían quedar sin efecto las prórrogas contractuales del Gobierno regional que se han amparado en él.

En realidad, el chantaje sentimental para justificar este desbarajuste te lo dan facturado: hay que hacer todo lo posible para que la tele no vaya a negro porque eso conduciría al paro a un centenar de puestos de trabajo directos e indirectos. Por supuesto, esto hay que impedirlo a toda costa, pero conviene subrayar que esa situación no ha caído del cielo sino que viene producida por un Gobierno que no ha desarrollado el concurso en tiempo y forma. Que se ponga ese escudo humano para disimular incapacidades o complicidades no cuela. Como tampoco cuela intentar relacionar las críticas a la gestión o al sesgo informativo de la televisión pública como un ataque a sus profesionales, cuya solvencia no se discute y cuyo futuro está asegurado en cualquier caso, pues sea cual sea el operador que gane el concurso debe asumir la actual plantilla, incluido el director general de la concesionaria vigente, pues pertenece a ella.

Lo difícil es armonizar ambos pretextos: ¿se trata de salvar los puestos de trabajo en situación de riesgo a causa de la gestión del mismo Gobierno cuyos integrantes aparecen tan lucidos en la tele o es que la tele es un ‘servicio esencial’ como el hospital de la Arrixaca? Parece que el primer argumento no se refleja en los respectivos decretos de prórroga, y el segundo, que sí se alega, solo tiene una remota y divertida base de aplicación en el artículo 155 en Cataluña, que dejó intacta la gestión de TV3, lo que también fue duramente criticado por los entornos del PP.

Este Gobierno, que hizo un pliego de condiciones que parecía redactado a medida (rubia, con ojos azules y que se llame Margarita) a juzgar por los retales en que ha ido quedando a medida que iba siendo denunciado por las empresas competidoras a la actual gestora, también tenía la facultad de nombrar a dedo a los integrantes de la mesa de contratación, para lo que asimismo tardó lo suyo. Los designó el exconsejero Javier Celdrán, responsable político directo de toda esta chapuza, causa evidente de su dimisión disfrazada de ‘motivos familiares’. No cabe suponer que creara esa mesa al tuntún. Pero ¿qué habrán visto los integrantes de la misma cuando no son capaces de coincidir en una conclusión, y ni siquiera van avanzando hacia ella?

Lo penúltimo, como publicamos los pasados jueves y viernes, es que una de las ‘expertas’ que ha de valorar un aspecto esencial del concurso ha hecho pública su decisión a través del Registro, lo que constituye una irregularidad manifiesta y causa evidente de la anulación de todo el proceso. Esto es exactamente lo que pretendía el Gobierno, como ya comenté aquí hace algunas semanas: anular el concurso y volver a empezar ante el riesgo de que la resolución siga atascada, y si sigue atascada es que la cosa no va por el buen camino, el camino ‘correcto’. Anular el concurso supondría otra prórroga para Secuoya, ésta de un año más como poco, y acercándonos a las elecciones, en las que la televisión pública, con su actual modelo de control, que es inexistente en la práctica, tiene un cierto papel. Y todos contentos. (El auténtico control de La 7 se ejerce desde San Esteban mediante el envío de indicaciones sobre ‘informaciones preferentes’ que redacta cada mañana la secretaria general de Presidencia con rango de consejera, Mar Moreno, esposa del director general de la empresa gestora, Antonio Peñarrubia).

Las consultas informales a los servicios jurídicos para anular el concurso dieron como resultado que era imposible hacerlo si no existía una causa específica que lo justificara. Pues bien, la causa ya existe: un miembro de la mesa ha revelado su posición. Todo debería quedar en suspenso.

Pero aquí entramos en perplejidad: ¿la ‘experta’ en cuestión desconocía la reglamentación de su trabajo? Si es así, ¿podríamos considerarla capacitada para resolver sobre un concurso público multimillonario? ¿O hizo esto a propósito para dinamitar la adjudicación? ¿O percibió algo que la condujo a resolver lo suyo y escapar de la ‘zona caliente’ de un concurso altamente judicializado, ya durante su transcurso? En ciertos entornos del propio PP, conocedores de este tipo de intríngulis, se comenta que la protagonista del caso desconocía el alcance de su decisión, pero fue ‘inducida’ a tomarla. La clave estaría en ese ‘fue inducida’. Si fuera así, ella sabrá por quién.

En este contexto, cobra relieve otro misterio inexplicado: el largo tiempo que se tomó Luis Alberto Marín para aceptar sustituir a Javier Celdrán al frente de la consejería de Hacienda, de la que era el número dos. Casi un mes estuvo deshojando la margarita, o como aseguran en el propio entorno de Hacienda, esperando a que le resolvieran la ‘patata caliente’ del concurso de la tele, que arrastra y arrastrará complicaciones en el ámbito judicial que a veces se prolongan más allá del periodo de ejercicio de los cargos. Marín habría querido aceptar el suyo con el concurso sobre la televisión puesto a cero o la garantía de que así se haría. Y esto requería una anulación que no lo vinculara (a pesar de su condición de secretario general de Celdrán) a las chapucerías precedentes.

En la práctica, como digo, el resultado es que Secuoya podría doblar su periodo de concesión improrrogable de cuatro años. Y cobrando de la Comunidad, claro, el presupuesto mensual estipulado. Como López Miras en la presidencia, todos aspiran a desenvolverse como vitalicios. Con prórrogas o a los penaltis.El enredo es tan cutre y deja todo tan a la vista que no daría para una serie de televisión. Para concursos televisivos, mejor Saber y Ganar.

