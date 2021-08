Sábado #31jul | PRESIDENTES

Agosto dicen que es un mes anodino. Que casi nunca pasa nada. Mentira cochina, como dicen los niños. Quizá en busca de ese nimio efecto estival aún llegan hoy los ecos de la Conferencia de Presidentes (y Presidentas, válgame Dios) que ha reunido en Salamanca a nuestros próceres autonómicos. A excepción, eso sí, de mi tocayo Aragonés, que no es de Zaragoza, sino de la Esquerra Republicana de Catalunya. Es que él solo se entiende con el líder, que el resto son de segunda división. Máxime cuando ha conseguido aplacar los ánimos con más vacunas, más competencias para repartir los fondos europeos y más pasta frente al reto demográfico. Al final, todo vuelve a girar, lamentablemente, por donde diga don dinero.

Domingo #1ago | EMÉRITO

Qué pena que haya sido al final el peculio el que se llevase al rey emérito al Oriente de donde hasta ahora pensábamos que venían sólo los Magos. Pero es que vienen más. Un año justo después de irse de España, el que prometió entre balbuceos que no lo volvería a hacer más, aún tiene que enfrentarse a cuatro investigaciones abiertas. A ver si al final tenemos que darle la razón a doña Merche (q.e.p.d.), a la que al parecer los Borbones no le inspiraban mucha confianza y el idilio de la nieta podría haberse resuelto de otra manera. ¡Ay, monarquía de mi vida! ¡Qué necesidad de buenos ejemplos precisas!

Lunes #2ago | ÁNGELES

No puedo evitarlo. Todos los años vuelvo a caer. En casa, las felicitaciones llegan por ser el día de Nuestra Señora de los Ángeles. No hay duda. Pero se me escapa un buen ramillete de amigos y conocidos que, solo por su forma de ser (mala leche, incluida) tendría que adivinar que su santidad no viene de una advocación mariana, sino de la marcialidad de unos Ángeles custodios. Y tengo que soportar aquello de «muchas gracias, pero yo soy del 2 de octubre». Lo apunto para que no se me olvide y cuando llegue el otoño acierte de una puñetera vez.

Martes #3ago | AGOSTOS

Vuelvo con el supuesto agosto anodino. Mes de los Leo. Que me lo digan a mí, Cáncer de toda la vida, romántico y melancólico para más señas, que he tenido en mi casa multitud de celebraciones con esos independientes e inconformistas, a los que les cuesta pedir ayuda. En este mes dimitió Richard Nixon por el caso Watergate, comenzó la construcción del Muro de Berlín o la primera guerra del Golfo, ocurrieron el huracán Katrina y los atentados de la Rambla de Barcelona... Un mes para que los becarios probásemos fortuna entrevistando a la Pantoja en la vuelta a los escenarios tras convertirse en la viuda de España allá por el verano del 86.

Miércoles #4ago | LAURA

Estoy en un tris, en peligro inminente, de decir adiós a seguir formando parte de una cada vez menos red social y sí un vomitorio de mentes insatisfechas, egos calculados y buscadores de retuits y me gusta al precio que sea. Lo que le han hecho en Twitter a Laura Gil, paisana de Santo Ángel (Murcia), tras el resultado de ESP-64 vs FRA-67 no tiene nombre. Desde el anonimato de salón, con las armas de insatisfacción masiva en las que se han convertido los smartphones, es muy fácil sentar cátedra, juzgar a todo el mundo o querer tomarnos por tontos. Encima ella, con clase, con mucha clase, ofrece una respuesta sosegada y razonada. Por mi parte, querida Laura, que les vayan dando a todos... indiferencia.

Jueves #5ago | ROSARINO

Ni la inyección del fondo CVC de 2.700 millones de euros en LaLiga por el 11% de su negocio ha podido salvar a Messi. El problema es de Aragonés y de JxC que lo tenían que haber incluido en la mesa de negociación con el Estado español. El rosarino Lionel se va a quedar fuera del Barça y a eso no hay derecho. ¿Qué collons son 138 millones de euros? ¿Quinientos metros de la nueva pista de El Prat? Pues se hace más corta, y ya está.

Viernes #6ago | CUBOS Y PALAS

No sé qué misterio tendrán, pero desde que los niños son niños y veraneamos, los cubos, palas y rastrillos despiertan una atracción especial para los más pequeños en la playa. A todos nos ha pasado, incluso a usted, que ahora se muestra remiso con pisar la arena. Como si fuésemos futuros Antoni Gaudí, Le Corbusier, Zaha Hadid o Norman Foster, no puedo evitar imaginar lo que sienten esos pequeños porteadores de cubos de agua cuando la derraman en un simple agujero excavado en la arena. O dejan escurrir entre sus dedos esos chorretes de mezcla de tierra y agua salada componiendo torres y muros de castillos figurados. Cuando paseo estos días en la playa sorteando palistas, quinceañeras luciendo tangas, familias con campamentos desplegados a la sombra de carpas gigantes y bañistas varios pegados a los smartphones, vuelvo a esa infancia de las playas de Miramar y Oliva. Y dejo escapar una lágrima furtiva en un nuevo agosto trivial y anodino. Me hago mayor.