La maravilla del Adult Only que no Only Adult. ¿Lo han probado? Es una paso más allá de los hoteles con encanto, es el sueño de un pequeño oasis en el que desconectar y disfrutar de placeres como el silencio, el sonido del agua, las ramas de los árboles meciéndose con la brisa, alguien que te trae cervezas heladas a la piscina… Poder leer en una tumbona o simplemente quedarse extasiada mirando al infinito, sin que pequeños monstruitos salpiquen o berreen en tu oreja.

Niños y relajación no caben en la misma frase, señores. Recomiendo, incluso a los padres y madres, que de vez en cuando se den al placer adulto, dejen a sus hijos con quien corresponda y se den a la lujuria y al amor con su pareja, con ustedes mismos o con el vecino de enfrente, entiéndame lo que les trato de decir.

Yo, por suerte, tengo esas amigas que me organizan las vacaciones y me llevan a lugares así, donde lo más ruidoso es el hilo musical chill out, o el tintineo de las botellas que te llevan a la piscina. No me digan que no suspiran por un rato para disfrutar de quienes fueron y quienes son, al margen de responsabilidades, la vuelta al cole y tal.

Disfrutar de uno mismo, la importancia de cuidarse, al margen de quienes somos. Escucharnos y escuchar, para conectar con nosotros mismos, con nuestros amigos o pareja, con quienes fuimos, sentirnos libres, sin ataduras. Esto no es una oda a la soltería, es una oda al cuidado de uno mismo, al mimarse, al respirar hondo y desnudarte ante ti o ante quien te acompañe. Es coger impulso con ilusión para afrontar el futuro, es recordar el pasado, viajar mentalmente allá donde fuimos felices y mirarnos. Aceptarnos, cargar pilas y brindar por volvernos a encontrar y todo lo que viene por delante.

De la piscina a la tumbona, de la tumbona a la mesa donde comes de debajo de la higuera, la sobremesa, la música italiana, recordar los quince años con tus amigas de la infancia, adolescencia y madurez, volverte a encontrar, recordar, pero sobre todo hablar del presente y pensar en el futuro. Esto es el placer adulto, esto me llena, como el Albariño que me estoy tomando ahora mismo, planes que te cuidan y te curan de las hostias de la vida.

Les recomiendo que echen el freno de mano, dejen por un momento sus vidas convencionales reseteen, escúchense y disfruten. Por mi parte, no puedo estar más feliz, llevo desde febrero pensando en este momento, he dejado el tejado unos días para cargar pilas y disfrutar rodeada de las mejores.

Adult Only, me vuelvo a la tumbona. ¿ Se apuntan?