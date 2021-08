La cárcel de San Antón, en Cartagena, está siendo derribada, al menos en parte, a pesar de las protestas de vecinos y organizaciones que prefieren que el edificio se convierta en en algún tipo de centro cultural o de uso para el barrio donde está enclavada, es decir, que se haga lo mismo que se ha llevado a cabo en otros lugares de España, por ejemplo, en Murcia, donde la cárcel está siendo reconvertida en algo parecido a lo que los vecinos cartageneros llevan pidiendo desde hace años para la suya. Y, la verdad, a mí mismo me hubiera gustado mucho ver ese edificio abierto a todo el mundo, porque lo recuerdo tan cerrado…

Sí, yo estuve en esa cárcel, pero no se preocupen, no era un condenado, entraba por la mañana y me iba a la una y media. Eran los años ochenta del siglo pasado y yo era jefe de Estudios del Instituto Politécnico de Cartagena. Desde Madrid nos avisaron de que había un preso en esta cárcel que estaba estudiando FP2 Administrativo, a distancia, y que me correspondía a mí pedirles a los profesores de esa especialidad en el instituto que prepararan los exámenes correspondientes de todas las asignaturas de su curso, los llevara a la prisión y vigilara su realización, y los devolviera a cada profesor para que fuesen corregidos.

Lo primero que me gustaría escribir aquí es que, desde que tuve aquella experiencia, cada vez que alguien cerca de mí ha criticado a la Justicia porque un preso ‘solo’ ha estado estos o aquellos años en prisión por el delito que había cometido, siempre he dicho que hablan así porque no han estado en la cárcel. Los tres días que tuve que acudir a aquel tétrico lugar me produjeron una tremenda impresión. El centro penitenciario estaba limpio, pero notabas un cierto olor, una cierta capa de mugre que lo impregnaba todo. Llegar allí y que te fueran abriendo puertas que inmediatamente se cerraban cuando pasabas era duro. Cruzarte con presos por los pasillos, algunos de ellos presentando un aspecto lamentable producido por las drogas (estamos en los ochenta, cuando apareció el SIDA), traía consigo una sensación de que no debías tocar nada, de que, si se te acercaba un preso a preguntar algo, debías procurar no rozarte con él. Varios de ellos lo hicieron y yo me presté a hablar, pero siempre preocupado por si me contagiaban algún piojo o algo.

Las celdas eran eso, celdas, muy pequeñas y en ellas vivían tres hombres. Había una litera doble y un colchón sobre el techo del pequeño aseo que tenían dentro. Todas las paredes de aquel cubil estaban llenas de bolsas con comida o ropa colgadas. La parte delantera era una reja de hierro, como en las películas. Quiero decir que no tenían puertas que los aislaran, sino que los ocupantes siempre estaban visibles desde el exterior. Casi todo el tiempo me acompañaba un maestro que trabajaba en la prisión. Cuando me vio hablar con internos me dio algunos consejos, uno de ellos que no estaba bien visto que preguntara qué delito habían cometido.

Y allí estaba mi alumno. Era un hombre joven, de unos treinta años, de aspecto normal, aunque con una expresión especial en su rostro, como de terror, como si estuviera asustado siempre. Yo traté de tranquilizarlo y cuando comenzó a hacer exámenes me di cuenta de que sabía poco. Me preguntaba continuamente lo que no entendía y a mí me dio pena, así que le chivé algunas respuestas. Pensé que ya tenía bastante con estar allí encerrado siendo tan joven. Procuré ser amable con él, y charlé mucho con el maestro que se convirtió en un amigo.

El último día, cuando ya me había despedido del alumno, no pude evitar preguntarle al maestro por qué el muchacho estaba allí: ‘Es un violador asesino. Violó y mató a una chica y tiene para treinta años’, me respondió, y añadió: ‘No estará aquí mucho tiempo porque cuando se enteran los compañeros de por qué está, le harán la vida imposible. Los presos no perdonan a los que cometen esos delitos porque opinan que podía haberles pasado a sus mujeres o a sus hermanas o madres, así que lo someten a todo tipo de vejaciones, incluida la de violarlo a él’.

Cuando llegué a mi casa, mis hijos salieron a darme un beso, como siempre, pero no les permití tocarme. Me quité en el baño toda la ropa que llevaba y la metí en una bolsa para llevarla a lavandería, y me duché a conciencia. Tenía que quitarme a la cárcel de San Antón de la piel, pero no he podido quitármela nunca de la memoria.