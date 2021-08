Negacionista es el nuevo sambenito que los detentadores de certezas presuntamente inmarcesibles cuelgan a los distintos a ellos. En lugar de autodenominarse como afirmacionistas de la idea de que se trata, llaman negacionistas a los demás, situándose ellos en el centro de la ortodoxia. O sea, que llamar negacionista a alguien, no importa en qué ámbito esté el asunto, es autoproclamarse Sumo Pontífice de la Verdad. Es decir, considerar negacionista al prójimo es una manera de vanidad gloriosa y celestial.

Hay tres negacionismos ahora que cunden mucho. Negacionistas del Cambio Climático. Por simetría, el afirmacionismo de tal cambio es la verdad del mundo mundial y divino. El clima siempre ha sido cambio. Y si lo miramos desde la perspectiva geológica mucho más. De lo que yo sí soy negacionista es de la culpabilidad total del ser humano en ese cambio. Desde mi punto de vista es el colmo de la soberbia creer que el humano cambia el clima. El humano puede hacer disparates locales, como la desecación del Mar de Aral. Pero tal entuerto lo perpetró el Homo Comunistus, que es sólo una parte de los humanos, algo así como un cáncer ideológico. Chernobil, lo mismo. Pero nadie considere que trato de convencer a ninguno de esto que digo. Y acabo con este negacionismo: el ser humano debe comportarse como si fuera el culpable único del siempre existente Cambio Climático.

El segundo negacionismo es el de las vacunas. A los no partidarios de las vacunas se les llama negacionistas. Lo veo mal. Yo me he vacunado del par de dosis, no me acuerdo ya de qué marca. Y veo que es un problema lleno de claroscuros. No insultaré con el nombre de negacionista a nadie, en esto, porque, ya lo he dicho, no soy tan soberbio. Es un problema moral muy peliagudo: ¿Debe haber derecho a no vacunarse? Teóricamente, sí. ¿Tienen derecho las gentes a que un no vacunado voluntariamente no les infecte? Naturalmente que sí, también. ¿Cómo se conforman tales afirmaciones? No lo sé. Pero yo me he vacunado desde el convencimiento, no desde la certeza empírica. Vacunarse es un acto de fe. No vacunarse es un acto de voluntad personal. Por eso no procede, salvo indecencia moral llamar negacionista a quien no se vacuna.

Otro negacionismo palpitante es llamar o no dictadura al régimen cubano. Yo creo que sí es una dictadura. Y lo es desde 1959, fecha en que Fidel entró en La Habana. Hay certeza empírica de que Cuba es una dictadura. Véase la realidad. Entendería que se pensase que Cuba es la dictadura necesaria, humana, definitiva. Pero no que se negase que es una dictadura. La postura afirmacionista es que Cuba es una dictadura. Quienes lo niegan son los que son negacionistas. Está claro, para mí y para mucha gente.

Pero el negacionismo de verdad es el que niega que la Tierra es redonda o que afirma que la Tabla de Multiplicar tiene errores. O negar la Ley de la Gravedad. Los demás negacionismos son proclamaciones de soberbia de quien utiliza tal palabra.