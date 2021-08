"No has hecho nada de lo que te pedí, ni has aportado dinero fresco a la sociedad. 32 millones a cambio de nada, salvo un guion inconcluso y un tráiler que según los expertos que he consultado carece de calidad"

Ángel Romeers (estafado presuntamente por José Luis Moreno, en conversación telefónica)

Al parecer, José Luis Moreno tiene fuera de España entre 400 y 900 millones de euros, según un informe de la Policía Nacional hecho público en el programa de televisión Todo es verdad (Cuatro) y rebotado en diversos medios de comunicación. Estafas de esta magnitud probablemente son excepcionales en España. Según reciente encuesta del CIS más del 90% de los españoles están convencidos de que existe mucho o bastante fraude fiscal. La estafa de Moreno no pudo pasar desapercibida para algunos de sus trabajadores y por otra parte todos miramos hacia otro lado cuando no nos cobran el IVA. ¿Somos idiosincráticamente tolerantes con el fraude?