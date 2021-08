Hasta hace año y medio, cuando todo cambió hasta las costumbres más nimias, los paseos por las playas eran una cosa opcional para la mayoría. Aunque se estuviera en los rincones más fascinantes. Se preferían las reuniones con familiares o con amistades, las fiestas o los conciertos. Ahora el paseo es algo necesario, para el cuerpo y para la mente, siendo casi lo único que nos es permitido sin causar problemas o que te los causen.

El paseo playero se divide en dos clases: los mañaneros y los de tardeo y anochecer.

En los primeros suelen participar los amantes del ejercicio. Una hora o más a buen ritmo, solos o acompañados. Suele ir el perro, si se tiene. (A cuántos de estos se les ha obligado a salir varias veces a lo largo de los meses de confinamiento). La indumentaria es de tipo deportivo, y si se puede, tirando a ‘fashion’. El argumento es tratar de guardar la línea y bajar algunos kilos, pero luego se vuelve a casa con una buena ración de churros, o cae un superalmuerzo en un chiringuito.

El paseo del atardecer es otra cosa. Se puede hacer solo, con el perro otra vez, si se tiene, con algunos amigos, o en plan romántico, antes o después… de la cena. No me piensen mal. Si se va con niños la cosa cambia, puesto que hay que estar pendientes de cualquier travesura que puedan hacer. Y si se les ha puesto ropa ‘curiosa’, para que no la manchen, aunque esto resulte casi imposible.

Preferiblemente hay que buscar lugares donde no se corra el peligro de ser atropellado por las inevitables bicicletas o esos patinetes que parecen tener licencia hasta del Papa para circular por donde les sale en gana.

El Itinerante tiene sus paseos de tardeo, porque eso de levantarse para sudar no le va mucho. A cada uno lo suyo.