Esta vez no han sido los más jóvenes. La capacidad para demostrar ser un descerebrado no contempla edad si alguien les anima a ello.

No hemos necesitado un concierto con cabezas de cartel como Social Distorsion, Sex Pistols ni Dead Kennedys para armar el pifostio, bastó la obsoleta Bailar pegados... (Si Sid Vicious levantara la cabeza) para que alguien se pusiera en pie; y el resto, cual rebaño, siguiera el silbo de su pastor. El cantante con ínfulas de Trovatore Napoletano calentó a un público que, aún pintando canas, debe estar cansado de tanto sometimiento monótono que arrastra. Y así es, como entre todos, se llevaron por delante el esfuerzo de ochenta personas, el durísimo trabajo que han tenido que reinventar por demostrar que la Cultura es Segura. Pero tranquilos, Dalma ya había cobrado por adelantado y al respetable, de nuevo, le tocó perder. Estoy segura que ya se lo han perdonado, es algo a lo que tenemos acostumbrados a muchos de los artistas que piensan en Dios como en su secretario cuando se saltan la norma. No te aplaudo, mi aplauso es para los que sí creen en una Cultura Segura, para los que no daban crédito al contemplar como hasta en cinco ocasiones se permitió el sabadellense alentar a pasarse las medidas por el forro, esas cuya valía ha costado tanto demostrar. Mucho se habla de la salud mental estos días; propongo que se tengan en cuenta a quienes entorpecen el esfuerzo sanitario y el de muchos otros que llevan una eternidad atados de pies y manos en dique seco.

Aplaudo a los técnicos, promotores, personal de seguridad, camareros y acomodadores por el decoro demostrado. Los que aún contando con aforos del 30% o prescindiendo de barras que pagan sueldos a los que tienen que buscarse las lentejas en verano para estudiar en invierno, saben estar. Todo esto es lo que hizo saltar por los aires el novio de Galilea con sus cinco vítores. Su arrepentimiento, después del caché servido, no me lo creo, se me ocurre una devolución de entradas por su parte y lo mismo me convence . No es nada personal, sólo que me gustaría recordarle que por gestos como el suyo, lo de bailar pegados tendrá que seguir esperando.

Mientras tanto, por mi parte, puedes, querido Sergio, ir preparando una gira con Bosé y que os la patrocine Funeraria La Negacionista. Que yo a quien pisa la cultura, a quien invita al desorden con la que está cayendo, ni como ciudadano ni como artista le debo una micra de respeto.