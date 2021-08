Aún queda. Tranquilos, aún hay verano por delante para disfrutarlo de mil y una formas, mil y una maneras para ser feliz. Playa, montaña, piscina, soslayadas miradas al trabajo, medir los avances de la estatura de las pequeñas y vivir, viviendo y dejando vivir. Para muchos el primero de enero marca el inicio del año, pero para otros, así es para mí, el año empieza con los últimos coletazos del verano. Así que habrá que ir preparando la lista de propósitos. Este año solo me marco uno, ya que el resto no son propósitos, sino retos que ya cuentan con un final de éxito. Mi propósito es ganar una guerra y para ello soy consciente de que tendré que ganar bastantes batallas. Ya tengo algún camino andado, pero ahora voy en serio, y aunque mi aportación sea un mero grano de arena, le voy a hacer la guerra al plástico. Sí, tal y como leen. Ya no más plásticos en casa. No será sencillo. Lo sé, pero hasta aquí he llegado. Desde este verano y hasta el próximo comprobaré como avanzo en esta contienda. Sé a lo que me enfrento y lo hago con la cara al descubierto y el sueño de ser seguida por muchos de ustedes. Cambiar un hábito puede ser útil para todos.