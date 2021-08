Ahora sí que se rompe el muro» era el titular de La Opinión de 31 de julio de 2021 que hacía refe rencia a la apertura del los pasos a nivel que han estado cerrados 866 días, hasta la conclusión de la construcción de la primera fase del Soterramiento. El titular coronaba una foto del alcalde Serrano y las Mujeres de las Vías cortando la cinta que cerraba el paso desde Santiago el Mayor al Barrio del Carmen, desde Pío XII a Torre de Romo.

Pero como dice el refrán, ¡qué poco dura la alegría en la casa del pobre! Y es que cuando aún estamos saboreando el beneficio de haber roto definitivamente el muro de las vías, estas buenas expectativas se ven frustradas casi de inmediato porque pesa sobre las espaldas de muchos vecinos de los barrios que el Soterramiento de las Vías debía sacar del subdesarrollo, como es el caso de Barriomar, la alarma de nuevas movilizaciones para defender la no supresión de los servicios ferroviarios entre Murcia y Lorca/Águilas, la única línea de cercanías vigente en nuestra Región, y ¡mayor disparate! la línea Cartagena-Madrid por Cieza, Hellín, Albacete.

El pasado 6 de julio, con el título «No la la supresión de los trenes con Lorca ni con Madrid» defendíamos en este mismo diario la tesis de la nueva plataforma unitaria que se opone a tales medidas, últimas del ministerio de Fomento del que formaba parte Pedro Saura. En modo alguno nuestra región puede ser castigada sine die a convertirse en una isla sin trenes, por una decisión que daña los derechos a un ferrocarril público, social y sostenible que coordine nuestra región y las provincias colindantes como parte de una realidad incuestionable que es el Sureste de España. Y ello después de un prometido AVE que abandonará nuestra red histórica Cartagena, Cieza, Hellín, Albacete… y privará de un tren moderno a la mayoría de nuestras ciudades que contaron con dicho medio desde hace más de siglo y medio.

Desde la primera concentración en la Plaza de la Estación del Carmen, el 30 de junio pasado, nos declaramos en contra de esta suspensión de servicios ferroviarios y la nueva plataforma unitaria puede seguir contando con nuestro apoyo. Pero no vamos a consentir que la discusión de las Cercanías a Lorca/Águilas empañen las perspectivas del Soterramiento en Barriomar. Porque Barriomar no es el problema del Corredor hacia Andalucía, sino un trazado que, según los tramos, ha estado abandonado, suspendido o inexplorado durante años, tanto en Almería como en Murcia: ¡aún no sabemos cómo va a ser la travesía de Lorca! Y ahora le entran las prisas a Fomento y las ganas de abaratar costos, aun a riesgo de terminar con el ferrocarril regional.

Los vecinos del Soterramiento necesitamos ver el comienzo de las obras en Barriomar. Y ello debe suceder a la vuelta del verano a la misma vez que se concluyen las gestiones para el desalojo de las viviendas más cercanas a las vías, que están en marcha y con acuerdos ultimados en la mayoría de los afectados.

Si las obras de soterramiento en Barriomar y la construcción del túnel han de esperar a la conclusión de la ocupación temporal de las viviendas afectadas, no puede decirse lo mismo de otros trabajos que podrían iniciarse, como la instalación de las pasarelas peatonales que están previstas tanto en San Pío X como en Barriomar. Pedimos abiertamente que se inicien ya estas acciones que necesariamente han de ser previas a la propia obra de construcción del túnel soterrado, como ocurrió en Santiago el Mayor, y que se vaya comenzando a preparar el terreno.

Los vecinos de Barriomar con el apoyo de otros barrios se vienen concentrando semanalmente frente al Paso a Nivel del Camino Albadel y piden a Fomento y Adif gestos y acciones que confirmen que el Soterramiento en Barriomar no está en cuestión. El Soterramiento en Barriomar forma parte de una obra en su día adjudicada a Acciona/Ferrovial asociada a la construcción de la nueva estación, la segunda fase del Soterramiento de las Vías, y no puede estar supeditada ni implicada por otras cuestiones como es la supresión de los servicios ferroviarios que en este momento soliviantan a la sociedad murciana.

El Soterramiento en Barriomar es incuestionable y no admite dilación alguna. No puede estar supeditado a la supresión de ningún servicio ferroviario. Barriomar no es el problema ni el hándicap de la continuación del Corredor Mediterráneo hacia Andalucía y las obras deben comenzar sin dilación.

Y vuelvo a mi razonamiento expuesto en otras ocasiones: Renfe y Adif disponen en el entorno ferroviario entre Murcia y Alcantarilla de recursos y espacios suficientes y apropiados para la solución a las circulaciones de trenes hacia Cieza, Hellín, Madrid o hacia Lorca, Águilas. Murcia-Cargas (Nonduermas) no puede dejar de entrar en el juego de las soluciones posibles, mucho más cuando Adif plantea un tren Nonduermas-Albacete que rebate radicalmente la supresión de los actuales trenes Murcia-Madrid que podrían tener salida o destino en Nonduermas. Y puntualmente hacia Lorca cuando pudiera ser necesaria una supresión puntual de la salida desde Murcia.