Les he montado un cine de verano en el tejado, tengo varias películas para elegir, ninguna de ellas las soporto y hoy vengo aquí a quitarme esta losa que me acompaña desde mi adolescencia y liberarme ante el mundo.

El cine y la idea del amor romántico han hecho mucho daño a las expectativas de una o varias generaciones y, claro, luego pasa lo que pasa, las hostias por amor que muchas nos hemos llevado creyendo en los finales felices y en las perdices han sido épicas. Nunca he podido aguantar Pretty Woman, Dirty Dancing, Ghost o el Diario de Noa, alguien lo tenía que decir y quería ser yo. Ahora es cuando se levantan y se van, lo entiendo, pero déjenme argumentarles mi postura y luego podrán lapidarme o aplaudir mi argumento.

Está claro que nos sumergimos en el cine para evadirnos de la realidad, soñar y creernos lo imposible, pero todo tiene un límite. Que un millonario buenorro te saque de la calle y de la vida mártir, que se te aparezca tu novio muerto para hacer un botijo de madrugada, aprender a bailar como Maya Plisetskaya en un verano y descubrir el sexo con tu profesor de baile buenorro, o que Ryan Gosling te empotre contra las paredes durante más de media película está muy bien, pero los cuentos de hadas no existen y a mí me ha costado un puñado de años, con sus correspondientes heridas descubrirlo, maldita sea.

Que me perdonen Richard Gere o Patrick Swayze, nunca llevé mis carpetas del colegio con sus fotos, ni quise ser como Julia Roberts o la actriz que nunca he sabido como se llama que interpreta a Baby en Dirty Dancing. Muchas han llorado dejando sin existencias de kleenex su estantería del baño con Ghost o el Diario de Noa, y a mí que el amor puro haga que veas fantasmas o el drama del alzheimer te lo pinten como una historia de amor idílica, pues qué quieren que le diga, debo estar muerta por dentro. Llevo años queriendo liberarme de esta losa antipopular que me atormenta, me inquieta y me perturba, y ahora que acabo de contarles mi secreto, ojalá descubra que no soy la única y formamos legión.

Ojalá un club de fans anti comieron perdices, ojalá no sentirme un bicho raro por cambiar de canal cuando dan un domingo por la tarde en La 1 el Diario de Noa.