«Nadie pone en duda que la tutela efectiva de jueces y magistrados es un principio constitucional, pero no considero que tengan que ser los que concuerden con las propuestas del comité clínico y los epidemiólogos. Me parece que es una falta de decisión por parte del Gobierno, que incide en seguir lavándose las manos y en judicializar la pandemia con sentencias que pueden ser distintas en cada comunidad». Alberto Núñez Feijóo, presidente d ela Xunta de Galicia.

Un tipo especial, este Núñez Feijoo, que desde la amistad peligrosa con el narco Marcial Dorado ha ido evolucionando hacia un conservadurismo sensato. No se puede más que estar de acuerdo con que no deben ser los jueces los que sancionen las propuestas de los técnicos de sanidad referentes al control de la pandemia y en que el Gobierno de Sánchez recurre al lavatorio de Pilatos con demasiada frecuencia. No es bueno que en Galicia se exija el pasaporte Covid y no sea legal exigirlo en Canarias, por ejemplo. Lástima que la sensatez del presidente de la Xunta no sea moneda común en su partido, el PP.