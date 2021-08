Domingo #25jul | PROTEGER NUESTRA MENTE.

Celebramos la festividad de Santiago, patrón de España (y se me llena la boca cuando digo ¡España!), mientras que Ceuta festeja desde el viernes la conmemoración de otro Santiago, Abascal para más señas, que ha sido declarado persona non grata en la ciudad autónoma. Todo ello por su actitud incendiaria frente a los musulmanes, ya que su papel de Guerrero del Antifaz contra la Mahometania ha llevado incluso al PP a tener que abstenerse para que saliese adelante la iniciativa. Y como no hay mal que por bien no venga, a los Casado’s Boys les sirve para marcar la puntita nada más de una equidistancia que no es tal contra sus antiguos compañeros de viaje.

Lunes #26jul | GOLPES DE CALOR.

Seguro que el nombre de Eleazar Benjamín Blandón Herrera no les diga nada. Pero si les recuerdo que hace casi un año moría tras sufrir un golpe de calor durante una jornada de trabajo en un campo de sandías cerca de Puerto Lumbreras a lo mejor les suena. La ministra Yolanda Díaz lo ha recordado este lunes al presentar una campaña de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social que busca prevenir los accidentes laborales vinculados a las altas temperaturas. Entre otras acciones, se enviarán 137.503 ‘cartas informativas’ a empresas para recordarles la importancia de adoptar las medidas oportunas para paliar los riesgos derivados de las altas temperaturas. En dos sectores, especialmente; la agricultura y la construcción. Una campaña que llega a mitad del verano, pero más vale tarde que nunca.

Martes #27jul | EMPLEO PÚBLICO.

El Consejo de Ministros ha aprobado la mayor oferta de empleo público de la historia con 30.455 plazas nuevas para 2021, un 8,5% más que las convocadas el año pasado. Incluye 23.491 plazas para la Administración General del Estado (AGE), de las que 9.509 serán para promoción interna y 13.982 de ingreso libre. A estas habrá que añadirle las 1.920 correspondientes a las Fuerzas Armadas y otras 5.034 que ya se han convocado para los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil. Sin embargo, aún está pendiente por resolver el debate acerca de qué pasa con el envejecimiento del personal empleado público, cómo gestionar el conocimiento que hay en las Administraciones antes de que se marchen quienes la poseen y, sobre todo, qué perfiles se necesitan para los próximos años. Con todo el respeto, menos auxiliares administrativos y más personal técnico de datos.

Miércoles #28jul | COCHE VIEJO POR BICI.

Para un servidor que es franchute, amén de ciclista urbano para más señas, le llena de orgullo y satisfacción que la ley francesa sobre el cambio climático ofrezca una prima de hasta 1.500 euros para quienes decidan abandonar su coche viejo y contaminante a favor de una bicicleta eléctrica. Aunque esta ley se aprobó hace una semana, hoy hemos sabido que contiene medidas innovadoras como la prohibición de vuelos cuando existen alternativas en tren de menos de dos horas y media. Nos queda por confiar en que la Estrategia Estatal de la Bicicleta presentada en España en junio no se guarde en un cajón y que sus medidas se apliquen de verdad.

Jueves #29jul | MEDALLA DE ORO.

Es una lástima que los Plenos municipales en Murcia no sean los martes, porque la dicha hubiera sido total. Los martes siempre han sido los días talismán de la Plataforma Pro-Soterramiento, porque cayesen chuzos de punta, acusaciones infundadas, agentes antidisturbios o visitantes de última hora para apuntarse tantos, los vecinos siempre han estado en las vías reclamando lo que fue, es y será justo: que los barrios del sur de la ciudad se merecían que el ferrocarril no cortase sus vidas. El PP y Vox, Vox y el PP, han quedado de nuevo retratados: su insensibilidad y su prepotencia los ha llevado a no votar a favor de la concesión de la Medalla de Oro de la Murcia a la Plataforma Pro-Soterramiento. Pepe Tornel, desde el cielo, les estará diciendo: «Joaquín, perdónalos, porque no saben lo que se hacen».

Viernes #30jul | CUIDAR LA MENTE.

La gimnasta estadounidense Simone Biles lo ha resumido muy bien: «Tenemos que proteger nuestra mente y nuestro cuerpo y no limitarnos a hacer lo que el mundo quiere que hagamos». En una valiente decisión ha dicho que no puede más. Que lleva años atrapada en dar la talla y que su mente, que es parte de su cuerpo, le ha enviado un mensaje ante el que debe mirar por sí misma. Juanma Iturriaga se lo preguntaba esta semana: ¿Por qué ocultamos una depresión y hacemos público un cáncer? Quizá porque cargamos con una culpa, como signo de debilidad, de no ser capaces de controlar nuestra mente, mientras que el resto del cuerpo parece que no es de nuestra competencia. Venzamos esos miedos para decir alto y claro que las lesiones mentales tienen la misma entidad que las musculares. Comprendamos a quienes conviven con ellas y a quienes sufren en silencio el estigma de ser familiar de una persona enferma mental.