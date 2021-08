Por mucho que se ha intentado, nadie ha desbancado la capacidad didáctica del acrónimo AIDA para describir los objetivos de un anuncio o de una campaña publicitaria. Todo mensaje comercial persuasivo busca primero llamar la atención (si no atraes la atención, lo demás no sirve para nada), estimular el interés, despertar el deseo e inducir a la acción.

En la mayor parte de las veces, la acción es la de comprar un producto o un servicio, pero no necesariamente. La adhesión a un programa político o a una causa altruista también pueden ser el objetivo de la llamada a la acción. Por muchas vueltas que se le de, y se le han dado muchas, la estrategia de persuasión publicitaria se resume en ese simple acrónimo, y es la prueba del algodón para juzgar, antes de comprobar los resultados en el mercado real, la idoneidad técnica de una campaña publicitaria. La comunicación persuasiva busca intervenir en tus decisiones, modificándolas en interés del que paga.

Normalmente la publicidad, reiterativa e invasiva, busca objetivos de modificación de conducta relativamente inocuos. Excepto cuando se dedica masivamente a estimular tus peores obsesiones de los individuos a cambio de nada. Esta publicidad, al igual que la del tabaco o del alcohol, debería estar severamente restringida porque producen un deterioro mental y social de grandes proporciones y sin justificación alguna.

Empezando por la abrumadora presencia de la publicidad de loterías y juegos de azar diversos. La ilusión de hacerse rico sin esfuerzo es una fantasía que todos hemos tenido alguna vez. El hecho de que una parte de la economía del Estado se base en estimular de forma constante y machacona una obsesión por enriquecerse sin dar un palo al agua cuyo resultado abrumador es la frustración y la nada, me parece lamentable. El juego ha sido universalmente considerado en todas las épocas como un vicio moral con graves consecuencias sociales. El hecho de que el jugador ejerza su libertad individual es suficiente razón para no prohibirlo, pero otra cosa es la publicidad que constantemente nos asalta, a jugadores y no jugadores, desde los medios de comunicación en los que nos informamos y entretenemos. Las loterías, empezando por las estatales o las permitidas a instituciones con fines sociales como la ONCE, deberían tener al menos las mismas limitaciones que los tan criticados salones de juego. Los exteriores de las administraciones deberían impedir la visión del interior al obseso jugador, y la publicidad en medios debería estar fuertemente limitada en soportes y restringida a horarios nocturnos como el porno o la violencia extrema. El hecho de que tanta gente viva de la explotación pública del juego solo habla de la degradación de nuestra sociedad, que cifra en la suerte sus oportunidades de enriquecimiento que niega a sus ciudadanos con múltiples trabas por la vía del esfuerzo y el emprendimiento.

Otra obsesión que pagas muy caro por efecto del martilleo publicitario, es la de la seguridad. Parece que las empresas de alarmas, que básicamente no dan nada por un módico precio mensual, te estuvieran ofreciendo un servicio vital e imprescindible. Los anuncios de estas empresas consiguen aterrorizarte mediante la dramatización de robos que supuestamente ocurren constantemente, sobre todo a ese vecino que no tenía la alarma de esa compañía específica contratada. Aparte de un sensor de movimiento, que puede ser una cámara en las opciones premium, las empresas de alarmas consisten en un call center subcontratado a una tercera empresa que se encarga de avisar a la policía del barrio en el hipotético caso de que el propietario no responda a su requisitoria una vez que el cacharrito empieza a dar el coñazo a los vecinos de una forma estridente. Que te vendan un servicio de seguridad que es en realidad el de la policía local que ya pagas religiosamente con tus impuestos, es un modelo brillante de negocio, basado en cobrarte por tu obsesión por la seguridad. En realidad, la barrera de entrada para que todo el mundo no monte este pingue negocio es que hay que tener mucho morro para vender un servicio inexistente y bastante dinero para estar constantemente anunciándolo. Amazon, el disruptor de muchos modelos de negocio, también amenaza este de las alarmas desde hace algún tiempo, vendiendo un artilugio con sensores de última generación y una cámara de alta calidad que se conecta directamente e tu móvil haciendo las funciones de une empresa de alarmas con un pago único equivalente al pago mensual de una de estas empresas.

La tercera y última de las obsesiones por las que la gente paga muy caro debido al bombardeo publicitario es, como no podía ser menos, la salud y el bienestar. Y podríamos añadir la inmortalidad, que es la última frontera de la salud, en este caso a perpetuidad. No por otra razón existen múltiples empresas que venden salud del bote, con campañas publicitarias omnipresentes que te remiten a la farmacia o al nutricionista, como forma de otorgarles una pátina de credibilidad que su propia formulación a base de hierbajos y placebos no les otorgaría ni de lejos. Desde los crecepelos del salvaje oeste, vendidos por charlatanes en la trasera de sus carretas, hasta los productos milagro que se nos venden en las emisoras de radio para aumentar la memoria, ganar energía vital y combatir de forma efectiva el paso de las años, solo hay una evolución cuantitativa en medios y recursos. En esencia, es lo mismo.

Y digo la radio porque este es el medio preferido para los vendedores de obsesiones como las loterías, las alarmas y los productos milagro. La radio se hizo ubicua con el transistor y te acompaña desde la cama al trabajo, pasando por el coche. La gente se acostumbra a quitar el volumen al televisor cuando pasan los bloques de anuncios (muchos anunciantes cuentan con ello y subtitulan los spots), pero en el coche te tragas los anuncios porque estás pendiente de la conducción. Los cortes son frecuentes en la radio y más cortos que en la televisión. Y sobre todo, como nos enseñaron en la Facultad de Ciencias de la Información, «no se pueden cerrar los oídos ni oír para otra parte».