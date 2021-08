Les propongo un plan. Pasen, pónganse cómodos, no necesitan ningún dresscode, tengan cuidado al salir. Espero que no tengan vértigo, no se vayan a caer, confíen en mí, pueden estar tranquilos. Les he puesto almohadones para que se tumben y disfruten de las vistas. Desde aquí, el amanecer y el atardecer tiene unos colores increíbles, son hipnóticos y dan mucha paz, sin duda son mis momentos favoritos del día. Cuando suban, háganlo sin prisa, les recomiendo beber algo mientras estén aquí, ¿un café? ¿un vermú? ¿una cerveza helada?

¿Tienen un lugar donde el mundo se para? ¿Ese lugar que les hace sentir bien, donde los problemas y la rutina durante un rato desaparecen? Ese lugar donde están solos, respiran hondo, miran al infinito, escuchan música o leen. Yo tengo varios, pero en estos tiempos extraños, me ha salvado un lugar, la casa donde vivo, especialmente mi tejado y quiero compartirlo con ustedes.

En marzo de 2020, cinco días después de proclamarse el estado de alarma, estaba en Madrid, el silencio dolía, eran días de incertidumbre, mi vida profesional se fue a mierda, las noticias eran terribles y la ansiedad me comía, por estar lejos de los míos. Acababa de empezar una nueva vida pocos meses antes, no calculé una pandemia mundial y todo saltó por los aires. Con este panorama y encerrados en casa, pocas cosas podían anestesiarme, pero la vida a veces recompensa y no siempre ganan los malos. Recibí una llamada de mi casero y me hizo un regalo increíble:

Casero. ¿Ves la ventana de arriba?

Belén. Sí, la veo.

Casero. Olvidate de todo, saldremos de esta, cógete una cerveza y sal por la ventana. No tengas miedo, no te vas a caer, las tejas son seguras, respira y disfruta.

Y eso hice, salí por la ventana, me senté en el tejado y la sensación fue brutal, desde aquel día no he dejado de hacerlo.

Ahora, quiero hacerles un regalo o torturarlos, aún no lo tengo muy claro, pero les invito a que durante estos 31 días de agosto salgan conmigo al tejado, huyamos del ruído, el odio y los cobardes. Dejemos la política, hablemos de la vida y las cosas sencillas. Les invito a que se sienten y sientan conmigo, no tengan miedo a las alturas, las vistas son bonitas y espero que disfruten tanto como yo de esta aventura veraniega.

Les tengo preparados algunos invitados, Federico o Marilyn vendrán a visitarnos, también mis filias y mis fobias, alguna que otra confesión inconfesable y no descarto alguna aventura inesperada, made in Unzu. Será rápido e indoloro, pero divertido, ¿les apetece? Mañana les espero.