Alguien se quejaba, durante la retrasmisión de un partido de tenis de estos Juegos Olímpicos, de que no sabía lo que era un ‘punto de partido’ o en qué consistía un tie break y de que los periodistas no se dignaban explicar ninguno de esos abstrusos términos. Y es que los que seguimos algún deporte somos público especializado que no solo conoce todos esos términos, sino que está al cabo de la calle de las cuestiones técnicas de esos deportes o disciplinas atléticas. No creo que, para los aficionados, un deportista descollante no sea equiparable a un héroe mitológico moderno. Lo son para cada uno de nosotros, apegados a lo que conocemos bien, y de ese conocimiento surge la admiración por ‘nuestro’ héroe -aunque se trate de héroes frágiles, como Simone Biles- y la indiferencia hacia los héroes de los otros.