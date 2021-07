"El objetivo es que los fondos tengan un efecto transformador, y no financiador, apostando por nuevos modelos y programas innovadores" Yago Arbeloa - Presidente de Miogroup

Europa va a regar nuestra economía con un diluvio de 140.000 millones de euros para recuperación de la crisis generada por el covid-19. Muchas empresas están tomando posiciones como niños en un bautizo para recoger las monedas que lanzará el padrino. Pero si se quiere que los fondos sirvan para algo, no deberían utilizarse para tapar agujeros de empresas endeudadas y de dudosa viabilidad. No es fácil establecer criterios para invertir esos fondos. Ahora bien, si algo está claro es que deben ser una apuesta de futuro y no un parche al pasado. El mundo después de la pandemia va a ser diferente. Hay que saber anticipar esa diferencia y obrar en consecuencia.