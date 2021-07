Sábado #17jul | TOQUES DE QUEDA.

Ocho millones de españoles, ocho, entre los que no estamos los murcianos pese a nuestra españolidad y a vivir en la mejor tierra del mundo (Fer dixit) viven de nuevo bajo toques de queda que les impiden moverse libremente de madrugada de bar en bar. La maldita quinta ola ha roto las previsiones en buena parte del territorio nacional para volver a gastar sin control (lo que eufemísticamente se denomina reactivar la economía). Y los ingleses se pueden quedar en su house, porque del Brexit mejor no hablar. Quienes han estado de botelleo, responsables de las ojeras matutinas que luzco, aún confían en que el TSJ o, quién sabe, el Constitucional, les permitirá gozar de su libertad por encima de la razón. O del sentido común.

Domingo #18jul | UN GOLPE BAJO.

Tal día como hoy, 85 años atrás, un grupo de militares se levantó en armas contra el Gobierno legalmente constituido en España, violando las leyes que había jurado defender. Lo hizo, además, con un entramado civil detrás (especialmente de terratenientes e industriales) y con el soporte del fascismo y el nazismo reinantes en Europa. Casi nada. Tal día como hoy ha estado ligado a la paga que ansiaban, primero los productores, y después las emergentes clases medias crecidas al amparo de un Régimen que aún hoy anhelan muchos. Un sistema autoritario visto con buenos ojos y, lo más grave, una dictadura frente a la que una derecha inédita en Europa no condena sin reparos. Franco murió en una cama y un buen número de herederos de quienes le arropaban entonces están en nuestros Ayuntamientos y Parlamentos mirando hacia otro lado, reclamando pasar página… sin saber que quien olvida su historia está condenado a repetirla.

Lunes #19jul | ÉRAMOS POCOS.

Y parió la abuela. Ignacio Camuñas, ministro con Adolfo Suárez, ha soltado hoy lo siguiente: «Si hay un responsable de la Guerra Civil directamente es el Gobierno de la República. Un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936. Fue un enfrentamiento brutal entre dos sectores de los españoles y que se saldó con los daños propios de una guerra civil. Creo que es mejor olvidar el pasado y no seguir pretendiendo que la derecha es la culpable del 36, y de la Guerra Civil. Eso es mentira». A su lado, Pablo Casado, escucha sin pestañear y calla. Apaga y vámonos. Me quedo con lo que afirma el catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova: “Que la propaganda, las falsificaciones y las declaraciones políticas no sustituyan al conocimiento razonado y al análisis histórico». Mientras tanto, hay tumbas y osarios anónimos de los vencidos.

Martes #20jul | NO SOY MOTERO.

Para un ciclista urbano las motos son un problema. Mejor dicho, el problema está en quienes las conducen como kamikazes en busca de sensaciones al hacer rugir los motores trucados de sus vehículos. Siento la tentación en esos momentos de meter una barra de hierro en mitad de sus ruedas. Lo pienso. Solo lo pienso. Me acuerdo de los antepasados de quienes hacen el caballito o se cruzan de carril de forma temeraria en mitad de una autovía. Sé que alguna gente de mi generación, pasado el ecuador de los 50, busca vivir nuevas experiencias a bordo de sus motos. Pero hoy leo que en 2019 hubo más de 400 muertos en siniestros de motos, un 24 % del total, y que no paran de crecer desde el año 2014. Un aviso, una señal, ¿no?

Miércoles #21jul | PEDRO SAURA.

En las organizaciones de cualquier tipo somos muy de descalificar a nuestros compañeros. Cargamos en ellos las frustraciones, complejos, envidias y, por qué no, las consecuencias de decisiones que adoptamos en muchos momentos. Pedro Saura cesa como secretario de Estado de Transportes y es nombrado presidente de Paradores de España. El PP murciano, que lo ha odiado siempre porque fue de los primeros que denunció la corrupción y el desarrollismo del boom inmobiliario, marca de la casa de los Gobiernos populares, ahora quiere convertirse en su valedor porque afirma que el PSOE murciano pierde peso en Madrid. Nadie puede negar el trabajo que Pedro Saura ha hecho en favor de esta Región desagradecida, como el de controlar en su momento a Cristóbal Montoro, el de las amnistías fiscales. ¿En qué quedamos?

Jueves #22jul | CRIBADOS JUVENILES.

La quinta ola está cada vez más cerca. Estigmatizar a la gente joven es muy fácil. Es el penúltimo colectivo al que está llegando las vacunas y existe la tentación de culparlo por nuestra irresponsabilidad. En Molina de Segura hoy han acudido 960 chavales de 15 a 29 años al cribado y 36 han dado positivo, lo que supone el 3,75%. Al ser un muestreo aleatorio, y sabiendo que viven 12.160 personas de esas edades en el municipio, se podría suponer que hay contagiados 456 jóvenes. Los adultos no esperaban que los jóvenes respondiesen a la llamada. Pues mira, sí. Por eso es mejor que nos preguntemos qué papel jugamos todos antes de desautorizarlos.

Viernes #23jul | TOKYO 1964.

Y acaba la semana con las Olimpiadas de la pandemia. En Tokio 1964 participaron menos de 100 países y había apenas 20 deportes, además de una presencia muy reducida de mujeres. En esta edición, Tokio 2020, habrá el doble de disciplinas deportivas y participantes, paridad entre hombres y mujeres, y todos los récords de hace 57 años ya están superados.