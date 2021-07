Se dice por ahí, y por aquí, que la estadística de nacimientos está por los suelos, y que las parejas tienen hijos cuando ellas están ya en las últimas (reglas, quiero decir) y ellos se temen que el esperma se les desintegre, o se les desmotive, o se les desgracie por la edad. Entonces se ponen, ustedes me entienden, a ver si se embarazan y tienen un chiquillo único, máximo la parejita, y a pasar por el trago de la crianza a los cuarenta años, que, les aseguro porque lo he visto, les cuesta mucho más trabajo que si lo hubieran hecho a los treinta, o las veintitantos como los de mi quinta. Sé que todo esto ocurre debido a las muchas inseguridades del mercado de trabajo, la poca fe en las relaciones estables y otras cuestiones sociológicas que les procura el mundo actual a los posibles padres, pero nosotros tampoco lo teníamos fácil y, miren ustedes, aquí estamos.

Veamos qué diferencias notables existen entre los que ahora somos carcamales y los jóvenes en edad de merecer en cuanto a la procreación se refiere. A finales de los sesenta y en los setenta del pasado, el personal se casaba a los veintitantos y conocía dos medios para no embarazar, la marcha atrás y los condones, que, por cierto, en la época los preservativos eran más recios que los de ahora, como más parecidos a la badana, y con pocas facilidades para sensibilizar, o sea que te ponías uno y te daba igual si estabas aquí o allá. Aun así, al ser muy jóvenes, se ponía mucho interés y la cosa más o menos funcionaba. La marcha atrás supuso la perdición de muchos porque aquello era un dolor, primero por lo de ‘ten mucho cuidado, Paco, te lo pido por tu madre, que no se te escape na’, y luego por lo ‘¡espera un poco, Paco, un poquico nada más, que ya!’ Eran disyuntivas terribles, muchos más graves que las de ‘ser o no ser’, aquello de ‘me quedo o no me quedo, que, si me quedo, se va a armar la gorda’. En fin, situaciones muy complicadas de manejar debido a la juventud que nos corría por las venas, no sé si me explico.

También estaba lo del método Ogino, que no sé cuántos embarazos evitó, pero sí sé que provocó muchísimos porque fallaba más que una escopeta de feria. Consistía en tener relaciones los días que la mujer no estaba ovulando, y se sacaba la cuenta en un almanaque viendo los 28 días y señalándolo los hábiles para el sexo con una cruz. Era corriente que entraras en una casa y vieras en la cocina ese almanaque con sus cruces rojas y sonrieras o le guiñaras el ojo al amigo que estaba en los días buenos. Precisamente, mi amigo M. un día se me quejaba amargamente porque desde que tuvo sus dos primeros hijos practicaba el método Ogino y su mujer estaba embarazada del sexto, que fue niña. Le pregunté si era estricto en cumplir lo de los días y me dijo que totalmente, que ellos solo hacían el amor la semana correspondiente al centro del ciclo menstrual. ‘¡Pero si esa es la semana de la abstención!’, exclamé yo’. Entonces hablamos y me di cuenta de que lo había entendido al revés, y que estaban todo el mes esperando a esa semana en la que podían explayarse, y, claro, seis hijos que tuvieron más hermosos que un sol.

Luego vinieron las pastillas anticonceptivas que fueron una bendición, pero que podían perjudicar la circulación de la sangre a ellas, que eran quienes las tomaban, y los dius, que eran unos dispositivos intrauterinos que también se tenían que colocar ellas. Para los hombres no había nada más que aquellas ‘gabardinas’ de la época que parecían gabanes. Pero, a finales de los ochenta, por fin apareció un invento para nosotros. Se llamaba ‘vasectomía’ y decían que con aquello se acababa la película de los embarazos no deseados. Un bedel del instituto en el que yo trabajaba en aquellos tiempos, que tenía cinco zagales, se hizo una de las primeras de esta Región, y medio claustro estábamos pendientes del resultado. Lo cierto es que estuvo de baja un mes porque se le pusieron los cataplines como dos melones, claro está, porque los cirujanos todavía no eran muy duchos en la técnica.

Espero que este artículo pueda ilustrar a las generaciones de jóvenes actuales y animarlos a que se pongan al tema, que alguien tendrá que pagar sus pensiones, y es que se procrea poco, señoras y señores.