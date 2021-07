Si se estrenase hoy, debatiríamos en Twitter sobre la verdadera naturaleza de la transformación que proyecta, pero, en realidad, no es más que un subproducto de comedia High School sin pretensiones, a rebufo de Un hombre lobo americano en Londres (1981, John Landis). Como mucho, aborda el tema del dopaje en el deporte, el masoquismo o la zoofilia, y ayudó, eso sí, a promover el basket.

Una vez leí, no recuerdo dónde, que nadie se movía como Michael J. Fox mientras sujetaba la mochila con una mano y tenía la otra metida en el bolsillo. Aquí explota la faceta de chico mediocre y adorable, pero que lo peta cuando saca su lado animal (esto último es literal). Por lo demás, están todos los tópicos del género americano de instituto (esos que tenían más instalaciones y equipos que todo tu pueblo): amigo graciosillo/protocuñado y amiga pagafantas (aunque el rol solía y suele funcionar con el género a la inversa), aquella que todos sabemos que le conviene al prota, cuando, estúpido él, solo tiene ojos para una imbécil superficial porque es popular.

Desde un punto de vista artístico, es de lo peorcito que vas a ver por esta sección (en la que, ya de por sí, hay más bocatas que caviar). Quién sabe si hubiese triunfado tanto de no haberse estrenado inmediatamente después de Regreso al futuro. Porque de la secuela, con Jason Bateman ocupando el lugar de J. Fox, ni me acuerdo, y del reciente reboot en forma de serie de (M)TV no quise saber nada, que bastante saturado quedé con los Crepúsculo y Crónicas Vampíricas. Eso sí, no nos perdimos la serie de animación contemporánea (no habías triunfado del todo en los ochenta si no te hacían unos dibujos), y pensar en ella nos acaricia el lado esponjoso de la nostalgia.