Oigo, Matria, tu aflicción/y no entiendo por qué callas… (Bernardo López, Oda al dos de Mayo, en versión actualizada). Y no callaré. Me ha tocado la fibra más sensible de mí esta vicepresidenta del Gobierno de coalición.

Excelentísimaseñora doña Yolanda Díaz, que además de vicepresidenta segunda del Gobierno es ministra de Trabajo. Ha publicado en su cuenta de Twitter que «me gustaría que abandonásemos, quizás, la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matria, porque el modelo de España debe ser plural. La matria es algo que cuida y trata por igual a todas las partes [y digo yo ¿cuáles son las partes, españoles y extranjeros?], que no discrimina a nadie porque hable una lengua determinada fundamental en algo. El diálogo es algo que le construye a sí misma y los derechos deben ser bidireccionales. El debate de convivencia debe hacerse con todas las Galicias, las Cataluñas y las Españas dentro».

Ahí queda eso.

Solo se me ocurre que lo ha dicho para provocar y en mí lo ha conseguido, porque si realmente dice lo que piensa, en buenas manos estamos, inteligente, culta y lista, muy lista… nada de necia. Se me ocurren muchas otras cosas mejores y más necesarias que hacer desde su ministerio del Trabajo. Ocúpese, por ejemplo, del desempleo y de la reforma laboral, que para eso es usted la encargada del asunto, que lleva demasiados años de retraso. Preocúpese de que ninguna mujer cobre menos que un hombre por realizar el mismo trabajo. Eso sí es defender a la mujer y no si se debe decir Madre Patria o Padre Matria, o si quiere ya rizar el rizo Madre Matria, que es lo mejor y más seguro para transmitir su mensaje, tan necesario como útil. E incluso le doy otra idea, si le parece bien: por qué no tratar que el término nación aparezca en nuestra Constitución, pues solamente habla en su artículo dos de nacionalidades, lo que ha provocado no pocos problemas. Y, por supuesto nada dice de la madre Patria, ni del padre Matria.

Por si le sirve de referencia, le diré que el termino Patria se emplea para designar una nación ‘madre’, con la cual un grupo de individuos está relacionado, ya sea porque esa nación es el lugar de su nacimiento, ya sea por origen étnico de un grupo de inmigrantes. Y que Matria es un neologismo usado para representar la reconstrucción del término Patria, que ya fue invocado hace muchísimos años por Plutarco y más recientemente por Virginia Woolff, Christa Wolf, Isabel Allende, y hasta por Miguel de Unamuno.

No repetiré ninguno de los bulos que corren por las redes sociales sobre cuál será la próxima ocurrencia de la susodicha ministra. Solo destacaré una mentira más que me han hecho llegar fuentes habitualmente bien informadas (no revelaré nunca mis fuentes, porque mis abogados así me lo aconsejan y además es secreto profesional) que cuando pide un rebozado (me dispongo a llevar a cabo, gratuitamente por supuesto, una propaganda de una empresa murciana, que me viene al pelo con el nombre de la ministra), siempre exige que sea con harinas Yolanda, que rebozan sin huevo. Mi única esperanza es que todo haya sido un sueño o un montaje del vídeo que circula por todas partes, en el que se le visiona. En definitiva, que se trate de una broma bienintencionada más, tan necesaria para sacar una sonrisa o una carcajada en este estado de pandemia.