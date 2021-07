"Triunfa el pensamiento lineal y se deteriora esa maravillosa capacidad caleidoscópica de la mente humana que nos permitía manejarnos en la ambigüedad, en el doble sentido, en la ironía y la metáfora" Rosa Montero - Escritora

Puede que ese pensamiento lineal que denuncia la escritora madrileña estuviera siempre presente pero no tuviera cauces para expresarse con la estridencia que lo hace en Facebook, Twitter y otras redes sociales. Puede que esa capacidad caleidoscópica siempre haya sido escasa y que ahora, simplemente, esté amedrentada y no se atreva a asomarse a medios tan embrutecidos y busque la ocultación y los lugares umbríos. ¡Vaya! ya se me han escapado algunas metáforas. Y algún día se me va a escapar alguna ironía. A eso se le llama ir contracorriente.