Imaginen la escena: Penélope Cruz sobre el escenario, junto a Antonio Banderas, intentando abrir el sobre mientras se inclina emocionada con su vestido de Ralph Lauren, escote palabra de honor y chal a juego, y lanza aquello de «And the Oscar goes to… Pedroooo!». Algo parecido, pero en otro escenario distinto, podía haber ocurrido este sábado sabadete si Nadia Calviño gritase el nombre del presidente cuando éste dio a conocer los nombres de las nuevas ministras y ministros para la segunda mitad de la legislatura. Otra cosa no, pero no me negarán que atrevido es un rato este Ave Fénix que desata tanto odio visceral a un lado del hemiciclo (o de la calle) como adhesiones o, cuando menos, sorpresa, en el flanco izquierdo (también de la calle).

Domingo #11jul | SALVAR EL ARABÍ

El calor no pudo con las miles de personas que salieron a la calle. Ninguna adversidad puede con alguien de Yecla. Y más si se le pone de frente. Ejerzo de yeclano ausente desde que salí de casa con 18 años, pero esos lazos de identidad nunca se pierden. Cuando un paisano o una paisana de Castillo-Puche dice que no es que no. Y cuando reclaman algo, que se aten los machos quienes traten de doblegar su voluntad. «Salvemos el Arabí» es más que una consigna, que un lema. Es el carácter de unas gentes para defender su patrimonio, su medio natural, aquello que conservan en su retina y, sobre todo, en su corazón. No habrá macro granja (ni interés alguno que la sustente) que pueda con el arrojo de un pueblo. Al igual que a mediados de los 70 reclamó una residencia sanitaria ante el gobernador civil de la época en la Plaza del Ayuntamiento. El hospital está ahí, como seguro que no lo estará la explotación porcina.

Lunes #12jul | CALIENTE, CALIENTE

No ha sido tanto lo de hoy, pero al menos ha servido para una nueva llamada de atención ante lo que nos viene encima. La ola de calor, como las gotas frías, el deshielo, las enfermedades respiratorias y, quién sabe si la pandemia actual o las que estén por venir, son esas llamadas de atención que la Pachamama no se cansa de enviarnos. Algo así como los avisos que nuestras madres nos daban de pequeños hasta que llegaba el cachete en el culo, aunque provocasen las risas porque nunca estaban a la altura de los bofetones de los padres.

Martes #13jul | SUPERSTICIONES

Me casé un 13 y, por tanto, reté a los supersticiosos. Mi abuela sí lo era y aceptó con resignación que ese sábado de abril estuviese coronado por un número especial. Tuvimos que adelantar la fecha por el cáncer de mi suegro… y se acabó el problema, porque por lo menos no era martes, como el de hoy. En toda regla, ese día en el no debes casarte ni embarcarte. Esto último lo tengo fácil porque soy de los que se marean hasta en un patinete de playa. Y lo del casamiento, pues ya les he dicho que simbólicamente le eché el guante a quienes no pueden ni verlo.

Miércoles #14jul | FRANCHUTE

Lo de alicantino, borracho y fino, lo llevaba con dignidad. No podía esconder mi procedencia con el acento del norte de la provincia de Alicante. Pero que me llamaran franchute era superior a mis fuerzas. Qué culpa tenía de que a mí la cigüeña sí me había traído de París. Lo he llevado siempre con orgullo, porque no se nace todos los días en la Cité (aunque fuese un bebé de la emigración española de los 60) y no me negarán el punto que tiene presumir de que por mis venas corría sangre jacobina. Cada 14 de julio imagino a mis padres en el Bosque de Boulogne celebrando aquel Día Nacional de Francia, horas antes de que este boomer por los pelos viniera a este mundo.

Jueves #15jul | A POR LOS 57

Jornada repleta de emociones por compartir con amigos y conocidos la llegada a los 57. Desde hace tres la celebración es agridulce, cuando superé la edad hasta la que llegó mi padre. Pienso en mis hijos y trato de revivir lo que pude sentir con mis hermanos la muerte de papá. Facebook nos recuerda los años que cumplimos. Nos llegan a la bandeja del correo electrónico felicitaciones del banco, de la compañía de seguros, del partido o de las plataforma de comercio. Antes solo lo hacía El Corte Inglés y nos preguntábamos cómo se acordaba año tras año de este acontecimiento. El misterio, muy pronto, se resolvió.

Viernes #16jul | VACACIONES

Comienzo las vacaciones el mismo día que conocemos que la Región de Murcia registra la cuarta mayor tasa de riesgo de pobreza del país por comunidades, con un 30,1%, y supera a la media nacional. Es la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de hogares que llegan a fin de mes con «mucha dificultad», según los datos definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Si le sumo la sentencia del Constitucional sobre la declaración del Estado de Alarma, ya no sé donde me llega la vergüenza. A recargar pilas.