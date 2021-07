En casi veinte años de sanitaria he trabajado cerca de muchos médicos. No en todas las profesiones se es vocacional, en esta irrebatible. Es el sentimiento de dedicarse a un oficio, un impulso que nace dentro, tal vez por la influencia o admiración que sentimos al ver a otro desarrollar una labor que en la mayoría de los casos cura dolencias y salva vidas. Muy al principio de mi carrera trabajé codo con codo con uno de estos galenos de llamamiento, uno muy grande, creo que se apedillaba Roig Angosto. Aún hoy me sorprende recordar el trato tan humano con el que convenía con sus pacientes. Si llegaba algún abuelito con cifras excesivamente altas de glucosa o tensión arterial, yo me convertía en Torquemada y le imponía una dieta y un ritmo de vida mega saludable. El facultativo del que os hablo me lo echaba todo por tierra; hasta que entendí que más que un buen médico era un mejor ser humano. HacÍa realidad los deseos de estos longevos pacientes dando color a los últimos meses de su vida. Este ocaso para nada debía resultar un martirio, los exaltaba de dignidad al conocer que su médico les permitía la licencia de poder comer y beber casi todo lo apetecible.

Ayer, mientras cenaba en el único bar de Molina al que me permiten ir con mi perrita Trufa (Bar Manolo), una familia ocupó la mesa contigua. Su conversación se centró en planear las que seguramente serían las últimas semanas de su padre. En adelante, debían sacarlo más de la residencia, llevarlo a ver el mar y hacer todo lo posible porque sus nietos disfrutasen del crépusculo que le precedía. Minutos después llegó el anciano, lánguido y casi abatido, caminaba confuso agarrado del brazo del presumiblemente sería su nieto. El abuelo, al que no le auguro yo que llegue a septiembre pedía un cigarro encarecidamente, sólo quería disfrutar de un cigarro acompañado de los suyos. Y los suyos, su familia (no sé si lógicamente) se lo negó así como tampoco le concedieron el vinito que deseaba.

De repente recordé a mis maestros, esos médicos humanistas con los que a veces he tenido el privilegio de trabajar, de aprender. Y pensando en ellos mientras esbozaba una sonrisa, tuve muy claro que yo le hubiera encendido ese deseado y quién sabe si ultimo cigarro. Y si me apuras, le hubiera permitido que se lo fumase mirándome una teta. Porque a veces, según el momento en el que nos encontramos, seguro que ni todo lo bienintencionado es tan sano, ni todo lo malo tan nocivo como nos han hecho creer.