La Revolución Francesa constituye uno de los episodios con más influencia en nuestra historia reciente, pues contribuyó de manera sustancial a cambiar la forma de vida de la humanidad. Sin embargo, los acontecimientos ocurridos en Francia a partir del verano de 1789 no significaron un cambio homogéneo para toda la sociedad.

La noticia de la convocatoria de los Estados Generales desató las pasiones y sentimientos más profundos del pueblo francés, dando lugar, el 14 de julio, a uno de los episodios revolucionarios considerado de mayor trascendencia: la toma de la Bastilla.

Las mujeres, como parte del pueblo, quisieron estar presentes en la Revolución desde las primeras fases; quisieron participar del proyecto de libertad e igualdad. Las de las capas populares lo hicieron en las barricadas y, tres meses después de la toma de la Bastilla, miles de mujeres y hombres se dirigieron a Versalles para reclamar al rey un alivio a la situación de pobreza. La toma de la Bastilla y la marcha a Versalles, encabezada por Reine Audu y Théroigne de Méricourt, apasionadas defensoras de la igualdad, provocarían que el rey aceptara el traslado de la Familia Real a París.

Al poco tiempo, en el periódico Etrennes Nationales des Dames, se publicó un escrito de Madame La M. de M. pidiendo la participación de las mujeres en la Asamblea Nacional, pues «las parisienses han demostrado a los hombres que son tan valientes y tan emprendedoras como ellos (…) no soportemos que, con sus sistemas de igualdad y de libertad, con sus declaraciones de derechos, nos dejen en estado de inferioridad, de esclavitud, en el que nos retienen desde hace mucho tiempo (…) Que el espíritu de razón, de justicia y de igualdad, que ha destruido la esclavitud de los franceses (…) nos conduzca a las Asambleas regeneradoras de Francia. Pidamos representantes mujeres en la Asamblea Nacional».

Es en el marco de la Revolución cuando las mujeres comienzan a preguntarse por qué se quedan fuera del proyecto de igualdad y se les veta el acceso a la ciudadanía y a todo lo que esta representa, desde el derecho a la educación hasta el derecho a la propiedad.

Las mujeres de la clase media formaron clubes para luchar contra la precariedad, por su participación en la vida política y contra los enemigos de la recién nacida República. El club femenino por excelencia fue La Societé des Républicaines Révolutionnaires, dirigido por Claire Lacombe y Pauline Léon.

Las de las clases privilegiadas también tuvieron un papel central en la vida de los salones (1), donde se fraguaron acciones revolucionarias.

También a partir de la convocatoria de los Estados Generales empiezan a redactarse los Cuadernos de Quejas, Cahiers de Doléances, en los que se exponían las demandas al Rey. Cuando las mujeres se dieron cuenta de que quedaban excluidas de los tres estados, nobleza, clero y pueblo, también denominado tercer estado, decidieron actuar como colectivo de carácter ‘interestamental’; eran ‘el tercer estado del tercer estado’.

Uno de los cuadernos de quejas más estudiados es el firmado por Mme B.B. quien recurre a la Razón ilustrada para defender la igualdad de derechos políticos: «… estando demostrado, y con razón, que un noble no puede representar a un plebeyo, ni este a un noble, del mismo modo un hombre no podría, con mayor equidad, representar a una mujer, puesto que los representantes deben tener absolutamente los mismos intereses que los representados: las mujeres no podrían, pues, estar representadas mas que por mujeres».

Así, quisieron ser protagonistas de esa nueva sociedad que creían que se estaba gestando y en sus cuadernos solicitaron, además del derecho a participar en la vida política, el derecho a la educación, al trabajo, a una mayor protección en el matrimonio, y muchas otras demandas que, en su mayoría, no fueron tenidas en cuenta.

La Asamblea Nacional proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano excluyendo a las mujeres. Dos años después, Olympe de Gouges (2) publicaría la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, exigiendo la equiparación de los derechos de las mujeres a los del hombre, el derecho a la libertad, a la propiedad, a ostentar cargos públicos y el acceso al sufragio. Tras ser acusada de atentar contra la República, murió en la guillotina, como muchas otras, el mismo año en que se empezaron a cerrar los clubes de mujeres y se les prohibía cualquier participación política: «Las funciones privadas a las que están destinadas las mujeres por naturaleza ayudan a sostener el orden social. Y para el orden social es necesario que cada uno se ocupe de aquello que le esté encomendado por naturaleza (…). En general, las mujeres son poco capaces para las ideas elevadas y las meditaciones serias» (Fragmento del discurso de André Amar, diputado de la Convención, 1793) .

En principio no parece que se les vetara su participación en los episodios revolucionarios; al contrario, se les agradecieron los servicios prestados, pero cuando quisieron participar en los espacios de poder y optar a los mismos derechos que sus compañeros, hasta los artífices de la Ilustración les cerraron las puertas; no estaban dispuestos a reconocerles otra función que no fuese la de madres y esposas de los ciudadanos franceses.

La razón ilustrada que pedía la universalidad de los derechos, excluía a la mitad de la humanidad; sus ideas críticas sobre la opresión de la mayoría por unos cuantos no incluían al género femenino.

Las promesas de igualdad quedaron lejos de ser conseguidas, a pesar de los intentos de las mujeres revolucionarias; solo querían hacer extensivas a su propio sexo las ideas ilustradas de igualdad. La cuestión del voto femenino ni siquiera fue planteada; no mereció ni ser discutida, obvio. Durante un tiempo muy corto las mujeres ocuparon el espacio público y se comportaron como ciudadanas, pero perdieron la batalla por los derechos políticos. A pesar de todo, gracias a ellas, se mantuvo el debate sobre la diferencia de sexos y ellas fueron el origen del movimiento de emancipación y del sufragista de la época contemporánea.