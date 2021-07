Para alguien que ganó sus primeras monedas de marino surcando el Misisipi el mundo solamente se podía conocer en un barco de vapor. Eran tiempos optimistas. Los viajes empezaban a formar parte de la vida de la aristocracia, al mismo nivel que el billar y el té. Decían que en Europa, a parte de guerrear cada pocos años, las ciudades sacaban a relucir un pasado lustroso y que las plazas solían acompañarse de buenos cócteles y hoteles de lujo. El Grand Tour ya había quedado atrás y ahora los viajeros no debían pasar sus noches en camas mugrientas, llenas de ladillas, sino en camarotes de ferrocarriles con champán francés y caviar ruso. Eran los años del Orient-Express, de aquella cama con ruedas que pronto conectaría París y Constantinopla; los primeros cruceros que arribaban a los puertos mediterráneos como trirremes cartagineses. El barco se llamó Quaker City y se disponía a realizar un doble viaje por la geografía y las raíces del mundo antiguo.

Mark Twain, corresponsal de diferentes diarios locales, fue enviado como viajero intrépido, como observador de las costumbres de una sociedad, la occidental, que vivía entre la decadencia, las ruinas de una modernidad despiadada y la soberbia colonial. Era el año 1867 y Twain, que contaba con algo más de treinta años, se embarcó en un crucero para amantes de la vida disipada, cruzando el Atlántico desde Nueva York hasta Las Azores, como punto intermedio antes de conectar con Gibraltar. Lo imaginamos inteligente y tímido, observando a sus compañeros de camarote asomados por la borda, mirando alta mar como quien contempla vacas en una granja de Texas, nuevos ricos que han acrecentado su cuenta corriente gracias al petróleo y que viajan a Europa para pasear sus trajes de gala.

Twain ya había tenido experiencias como corresponsal de viajes en el continente americano, escribiendo crónicas sobre las Montañas Rocosas y en una expedición a las islas Sandwich, llamados posteriormente Hawai. Pero las necesidades de su ingenio exigían un destino mayor. Se alistó en el Quaker City porque el destino prometía grandes momentos. Tierra Santa era la parada final de un catálogo inmenso de ciudades y mitos, un recorrido hecho a la medida de la voracidad cultural de Mark Twain, el pequeño corresponsal de pueblo americano que no se dejó apabullar por piedras de cinco mil años.

Lo cuenta todo en Guía para viajeros inocentes, una de las mejores crónicas de viajes que jamás se hayan escrito. Divertida y realista, supone una advertencia para acomodados burgueses. Porque su pluma es mordaz. A veces no tiene compasión ni con los compañeros que encuentra en el camino ni con las ciudades que lo hospedan. El escritor saca a relucir en sus crónicas la parte más grotesca de una civilización extasiada, bella, pero que se estaba convirtiendo en inútil. De Venecia critica sus góndolas, a las que compara con coches fúnebres, y se ríe de los gondoleros, de quienes se mofa por sus cantos grotescos y de la pobreza de sus vestimentas. En una ocasión los amenaza con tirarlos al Gran Canal. De Tánger se ríe de las mujeres que van tapadas con capuchas (pobre Twain si escribiera eso hoy en día). En París habla de los estafadores, hombres especialistas en engañar a turistas americanos (los tiempos apenas han cambiado).

Antes de llegar a Oriente, el crucero se adentra por las profundidades del Imperio Otomano. En 1867, el territorio del sultán era un gigante anciano que se tambaleaba, sin bastones en los que apoyarse. Hacía pocos años que había perdido Grecia, país que visita Twain, pero aún conservaba el aura de misterio detrás de los harenes y las cúpulas de las mezquitas. Llega a Constantinopla, la puerta de Oriente, ciudad a la que confiesa una fascinación especial pero que de «atractiva se convierte en pintoresca».

De allí parte hacia Crimea, territorio en disputa con Rusia (el país de los zares) y vuelve costeando hasta hallar el camino hacia Damasco, si bien no espiritual, sí físico. El viaje de Twain culmina en Jerusalén, visitando los lugares donde Cristo sufrió su pasión, pero el observador que escribe estos pasajes no es un peregrino enfervorecido de fe, sino un hombre que agudiza su mala leche y describe la realidad sin un ápice de compasión. A los habitantes de Magdala los llama ‘estúpidos piojosos’ que lo rodean a su paso. Alejandría y El Cairo serán la coda de un viaje que por momentos ha parecido un estorbo, pero es solo fachada. Twain tiene trazas de visionario al predecir lo que va a ser la sociedad globalizada, la de ciudades atestadas de turistas, la de una Europa convertida en un parque temático. No será esta su última etapa en su vida viajera. Tomará rumbo al Pacífico, años después, visitando Australia, la India y Sudáfrica.

Tal vez encontró más acogedoras las plazas indianas, tan multitudinarias como higiénicas. Su ironía, no obstante, solamente puede producir placer en el lector actual que, en más de una ocasión, se ha sentido Twain y ha querido ahogar al gondolero por el Gran Canal.