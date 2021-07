«Qué manía la de alargar tanto las películas. Les ocurre fundamentalmente a aquellas en las que el director no sabe contar una historia o esta carece del menor interés»

Carlos Boyero

Y quien dice películas dice novelas, obras de teatro, óperas o cualquier otra creación que trate de contar una historia. En esto soy antiguo -algunos prefieren decir clásico-. Cuando me enfrento a una narración me gusta tener claro desde muy pronto que me están contando una historia interesante. Así sean la idas y venidas por Dublín durante una jornada de un tipo absolutamente corriente. Incluso admito autoficción como animal de compañía. Lo que no aguanto, me pasa como a Boyero, es a los pelmazos que tratan de hacer pasar por una historia interesante narrada con estilo rompedor lo que no son sino divagaciones y elucubraciones romas disfrazadas de moderneces.