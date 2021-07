El viernes 2 de julio tuvo lugar una agresión a golpes en Terrassa. El Observatorio contra la Homofobia denunció una «brutal y extremadamente violenta agresión por parte de una multitud a una persona LGTBI» y exigió reuniones inmediatas con el Defensor del Pueblo. Pero entonces se hizo correr la voz de que los agresores eran magrebíes. De pronto, todo fue silencio.

El viernes 2 de julio tuvo lugar otra paliza a golpes. A las dos de la mañana, a las puertas de una discoteca. Un chico cree que están grabando. Se enzarza en una pelea con otro. Les separan. Herido en su orgullo, el agresor vuelve con unos amigos para rematar la faena. En el transcurso de la paliza se escucha decir «maricón de mierda». El chico fallece a causa de los golpes.

De nuevo, el Observatorio puso el grito en el cielo, y cada partido empezó a rumiar cómo sacar rédito político del asesinato. Monedero le espetó a Almeida que «si hubiera colgado la bandera arcoíris en el Ayuntamiento, el asesinato habría sido más difícil». Almeida no ha colgado la bandera porque el Tribunal Supremo se lo prohíbe, pero cada noche estaba decorando la fachada del consistorio con una iluminación arcoíris. Vox lanza el rumor de que los agresores son magrebíes, y alguna asociación feminista deja caer que el agresor fue directamente a por la amiga de Samuel, así que fue una agresión machista.

Mientas todos arriman la ascua a su sardina, a nadie se le ocurre relacionar la muerte de Samuel con el hecho de que, desde el final del confinamiento, los episodios de violencia callejera y vandalismo se están multiplicando en España, en un clima de ruptura del consenso respecto a la legitimación de la violencia. Porque en pandemia existe un sentimiento generalizado de frustración, y este a su vez desencadena una conducta agresiva.

El ocio nocturno tiene mucho que ver en esto. Las macrofiestas y las discotecas son, según la policía, los espacios donde los jóvenes sufren mayor violencia, ligada además a un alto consumo de alcohol y drogas. El alcohol desinhibe y la cocaína fomenta las conductas agresivas: la tormenta perfecta.

Para colmo, hay líderes políticos que justifican la violencia (recordemos cómo Echenique alentaba a los que destrozaron escaparates en Barcelona durante varias noches consecutivas). Y no olvidemos que la teoría del aprendizaje social nos dice que es la cultura la que regula el uso de la agresión en las relaciones sociales, la que aporta significados compartidos a estas acciones. Pero las instrumentalizaciones cortoplacistas y partidistas, en lugar de frenar esta pandemia de violencia que se suma a la vírica, solo añaden gasolina al fuego.

Yo recuerdo aquella noche en la que mi hija no estuvo localizable durante horas porque había ido a una fiesta y había perdido el móvil. La boca reseca, la taquicardia, el pánico absoluto ante la idea de perderla… No puedo ni siquiera alcanzar a imaginar e dolor del padre de Samuel. Y me parece una vergüenza que cuando un padre te pide que no utilices la muerte de su hijo como bandera política, hagas caso omiso de su dolor y su duelo, y organices manifestaciones instrumentalizando su asesinato, en lugar de exigir la reflexión reposada y el consenso necesarios para, entre todos, intentar que una historia como la de Samuel no se repita.