Creo que lo que más disfruto de la creación es el fogonazo. El trance. Como escritor siempre he querido verme identificado con esos novelistas que tallan centímetro a centímetro su obra, de forma meditada y consciente, con arduo trabajo, pero al final lo que más disfruto es el chispazo, dure treinta segundos o treinta minutos. Ese abstraerse del entorno, del propio cuerpo, del mismísimo e inexorable paso del tiempo. El sentir que los dedos vuelan a una velocidad inferior a la que te gustaría porque tu mente de repente ha encontrado el camino a seguir y no puede parar, como el que sale a correr para olvidar que ha discutido con su mujer y ya no puede parar porque lo ha conseguido y no quiere volver a despertarse nunca.

Siempre he fantaseado con ser un escritor rico y famoso, pero sé que eso no es más que una de esas construcciones ficticias que crea la mente y no el subconsciente y que, por tanto, apenas generan verdadera satisfacción, si no más bien todo lo contrario. Solo hay decepción en alcanzar falsas metas. Dudo que llegue ese día, pero he comprendido que si alguna vez consiguiera ‘triunfar’ (un concepto muy relativo que no sé cómo circunscribir a una realidad concreta) me daría cuenta de que no era eso lo que perseguía.

Lo que busco, como todos en mayor o menor medida, es callar a esa voz que siempre acusa de que el sacrificio no ha sido el suficiente tampoco esta vez. Que han faltado horas, tachones, revisiones y crisis de ansiedad. Quizá una constante insatisfacción para con los proyectos que uno emprende es necesario para pasarse la vida insistiendo y eso sea positivo para un artista aunque sea una putada para una persona. Quizá ese vacío que siempre sigue exigiendo páginas y páginas y páginas y siempre se castiga diciendo que no ha trabajado lo suficiente, que ha pecado, una vez más, otro proyecto más, de inconstante, de hedonista, de demasiado cuidadoso con el propio yo, que sabe (o cree saber) que siempre se puede dar un trocito más de alma, solo un pedazo más de insomnio, fiebre y obsesión, es el mismo que hace aparecer, de tanto en cuanto, la luz.

Y así, el otro, el que ahora aprovecha que la sombra duerme para escribir estas líneas, puede pasarse el resto de la vida persiguiendo el fogonazo y ansiando arder en él como una polilla en la llama, con los dedos deshechos y una sonrisa de absoluto placer en la cara, con los ojos vueltos al techo en mitad del trance.