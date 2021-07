No me subo a un avión desde que en noviembre de 2019 aterricé en España con un billete de regreso a Colombia para unos meses después; sigo en Murcia y ahora que puedo volver prefiero esperar. ¿Viajar se olvida o es un aprendizaje intocable, preciso y automático que permanece en el tiempo igual que subir a una bici y, en un desafío al equilibrio, comenzar a darle a los pedales? Ya les contaré cuando vuelva en agosto de mis vacaciones en Sicilia, mi primera salida al extranjero desde que este virus volvió el mundo al revés y a nosotros nos arrebató muchas cosas, también la confianza.

Diez años tenía la primera vez que pisé un aeropuerto rumbo a Birmingham para pasar un mes de verano en un frío y viejo colegio que olía a hierba fresca y manzanas verdes y en el que aprendí mis primeras palabras en inglés y qué es eso de la añoranza. Crecí, seguí viajando y convertí los aviones, los hoteles y los aeropuertos en mi debilidad y el viaje, en la mejor de las maneras para ganarme la vida.

El rey Felipe inauguró el nuevo aeropuerto de Murcia el 10 de enero de 2019. «Qué maravilla», pensé desde Colombia, «se acabaron las idas y venidas al de Alicante». Y lo celebré con champán sin imaginar que meses después una pandemia me iba a dejar junto a mi familia al otro lado del Atlántico sin fuerza y casi sin ganas, tan pocas que hasta ayer no fui a conocer el nuevo aeropuerto de mi región por años demandado y soñado.

Odiamos los adioses, amamos las llegadas que en los aeropuertos festejamos con flores, globos, gritos y pancartas; también con todos esos besos y abrazos que la pandemia nos robó y que por fin ahora vamos recuperando.

Hace unos días fui a recoger al aeropuerto de Corvera a mi sobrino y su novia que llegaban de Barcelona en el mismo avión que la dueña del perro que impaciente la esperaba en la calle y el marido que efusivamente besó a su esposa para desaparecer después juntos de la mano. «Ya viene, ya viene»; «Mamiiiiiiii», «Mamiiiii»; «¿Papá? ¡Ya sale!»; «¡Mírala! Ya, ya»; «Cómo has crecido, estás gigante»; «Te amo».

Abuelos, nietos, padres, madres, novios, chóferes, quién sabe si amantes, todos esperando una llegada.

Una señora de pizpireta vestimenta y pequeño talle busca impaciente a alguien tras los cristales; es el último que sale, cargado hasta arriba de maletas y una novia asiática que mira confundida a todos lados: «Es mi hijo, viene de Taiwán, no lo veo desde hace dos años», me cuenta con los ojos chispeantes después de achucharlo y besarlo entre lágrimas. «Qué duro, qué duro estar tanto tiempo sin ver a un hijo», me confiesa emocionado el padre.

Por fin aparecen Abe y Violeta, sin sus maletas, se han extraviado. Qué más da, me reconforta pensar que estamos vivos y que la Tierra con nosotros a bordo sigue girando.

Rían, amen, canten, sueñen, corran, bailen, es gratis. Y si pueden, por favor, viajen: en avión, en tren, en coche, en globo, en bici, en barco, es igual, se trata de volver a inundar el mundo de esas llegadas que se celebran con besos y abrazos.