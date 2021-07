Sábado #03jul | DESCUBRIMIENTO.

Durante el transcurso de la cena con una pareja de amigos, no recuerdo a cuenta de qué, salió el tema de lo sucedido en Cartagena en 1992. Sí. A propósito del documental El año del descubrimiento (2020) de Luis López Carrasco, compartido esta pasada primavera mientras nos quedamos en casa, nos preguntábamos dónde estábamos, qué hacíamos, cuando la ciudad bullía por las movilizaciones laborales. Porque en esos días no fuimos conscientes del conflicto. Constato algo similar a lo que ocurría esas jornadas en la Asamblea Regional: vivimos dos realidades paralelas que no tienen nada que ver. Una, la que sucede en la calle, donde se juega el presente y el futuro de la gente. Otra, la que el mundo de la política o el de las instituciones se empeñan en protagonizar. Y cada una va por su sitio.

Domingo #04jul | SIN BICI.

Día de estreno en estas páginas (y en la red) de una nueva aventura periodística. Qué paradoja que la columna sea el diario de un ciclista urbano mientras constato, a la vez, que no llevo bien tener que ir cada día a trabajar a un municipio distinto al que resido, y no poder hacerlo en bici. Máxime si, además, desde cumplí los siete años mis recuerdos siempre están unidos a una bicicleta. Es mi fetiche particular Las colecciono en cajones y guardo cuatro de ellas en el trastero. Cualquiera de las que he tenido siempre han estado asociadas a la buena suerte. Incluso la primera BH roja con la que reiteradamente me caía en pleno proceso de aprendizaje, y qué decir de las dos que me robaron en Madrid mientras estudiaba Periodismo. Lamentable, pero cierto.

Lunes #05jul | ARRIVEDERCI.

Maldito lunes en el que nos abandona uno de los mitos eróticos de los adolescentes de los setenta. Bailamos con ella todo lo bailable, y nos encantaba ese acento rasgado de quien vino de Italia y triunfó en la tele de los ochenta. Una vez que todos crecimos y maduramos seguimos cantando sus éxitos en bodas, bautizos y comuniones. En los últimos guateques, en los karaokes y a la hora de cerrar de madrugada los locales de fiesta y de copas. Explota, explota, me explo- explota, explota mi corazón… Pues eso. Arrivederci, Raffaela.

Martes #06 jul | ENTRENADORES.

Acaba el día y nos vamos a la cama derrotados. Con orgullo patrio, eso sí, pero acordándonos de las tesis defendidas a lo largo de las últimas dos semanas y del correspondiente cambio de criterio. Que si echamos de menos a Del Bosque, que si a Luis Enrique no lo terminamos de ver, que por qué no ha viajado Ramos o Yago Aspas; que si Morata, sí, que si Morata, no. En el fútbol, como en la vida, todos llevamos un entrenador dentro. Vamos, que a practicar el sesgo de retrospectiva no nos gana nadie.

Miércoles #07jul | CHUPINAZO.

Casi no me lo puedo de creer, pero ya es el segundo año sin chupinazo, sin carreras para llegar a tiempo a la oficina y no perdernos el encierro del día o volver a visionar el reportaje típico de la Ava Gadner y el Hemingway en Pamplona. Me viene a la mente lo que disfrutaba esos días el obispo Javier Azagra, el tractorico, recordando sus carreras juveniles por la calle Estafeta. ¡Viva San Fermín! ¡Gora!

Jueves #08jul | MAR MENOR.

Hemos conocido que un juez decide ampliar la investigación sobre los vertidos al Mar Menor y la explotación de los acuíferos del campo de Cartagena a 43 empresas y particulares de la Región de Murcia, la mejor tierra del mundo para enriquecer a quienes se han convertido en sus grandes depredadores. No pasa nada. Ya se encargará el Gobierno regional de buscar culpables en otros lares, con la complicidad (cuando no, el impulso) de grupos de presión por tierra, mar, aire y despachos de todo tipo. O la escasez de medios de la Justicia. Por cierto, querido lector, ¿has firmado ya para el reconocimiento de personalidad jurídica a esta laguna y su cuenca? Estás tardando.

Viernes #09jul | CAMBIO CLIMÁTICO.

Se disparan los contagios como los anuncios de la ola de calor que nos viene encima. Estamos en verano, ¿no? Pero esta locura que viven, sin ir más lejos, en California o en Canadá, como en otras partes del planeta, es la sempiterna llamada de atención de que nos merendamos el planeta. Que no podemos mirar hacia otro lado. Que los terraplanistas están muy bien donde están, pero que la madre tierra ha dicho ¡basta! Isabel, déjate a Pedro Sánchez y mira hacia otro lado, que no pierdes oportunidad para dar caña a diestro y, sobre todo, siniestro. Incluso vosotros, y vuestros amigos de Vox, os quedaréis sin crema protectora. Tiempo al tiempo.