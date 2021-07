Al final los hindúes tenían razón: hay que preservar con vida a las vacas y no zampárselas. En el caso indio, las barbacoas están prohibidas también. En el caso del ministro Garzón están permitidas de vez en cuando siempre que no se abuse. Por lo demás, lo que más me fastidia de la historia de la campaña del ministro Garzón en contra del consumo de carne roja es tener que coincidir con el criterio de un ministro puesto por la cuota Podemos, aunque sea en realidad de la cuota comunista dentro de la cuota de Izquierda Unida y a su vez dentro de la cuota de Podemos. Y es que los comunistas me parecen los que van a cara descubierta, mientras que el resto de inventos de la izquierda son disfraces que engañan a algunos, cada vez menos.

Y es la segunda vez en poco tiempo. Porque también me parece bien la ley referente a la identidad sexual, un ejemplo de tolerancia formulada desde una ideología que de tolerante tiene poco. Y eso se ha visto por la reacción airada del movimiento feminista, que nunca se ha distinguido precisamente por su moderación y apertura a nuevas realidades sociales que no sea su programa de darle la vuelta a la tortilla y convertirse en el género opresor: a rey muerto, reina puesta. Pero no se deben acostumbrar los de Podemos a contar con mi apoyo en el futuro, sobre todo si ese futuro tiene que ver con la Ley de Alquileres y el desmontaje de la reforma laboral que ha permitido recuperar millones de empleos que se fueron por el desagüe e la Gran Crisis por la incompetencia de Rodríguez Zapatero.

Y volviendo a las vacas, ya explicó Marvin Harris en su famoso libro Vacas, cerdos, guerras y brujas que, junto con El Mono Desnudo de Desmond Morris, inauguraron una espléndida colección de reflexiones sobre antropología social evolutiva, que es mucho más rentable mantener a las vacas vivas que zampárselas en forma de suculentos chuletones al punto como diría nuestro presidente. Por lo pronto, las vacas, que vagan libremente en algunos pueblos y barrios de la India, se alimentan de los despojos casi inexistentes que encuentran en el suelo. Tan magra alimentación no les impide producir un chorro continuo de leche y, algo muy importante para completar la dieta de sus propietarios, un poco de sangre cada día, que se extrae con una pajita de la herida que se infringe en el cuello del animal. Obviamente las costumbres habrán evolucionado en la India, sobre todo la de chupar sangre, pero las vacas siguen siendo insacrificables y tampoco se puede esperar mucho de la higiene en la vía pública de un país en el que cientos de millones de personas siguen defecando al aire libre por falta de infraestructuras sanitarias dentro y fuera de las casas.

Al ministro Garzón le ha caído lo que no está escrito desde múltiples frentes, empezando por los ganaderos afectados y, lo más sorprendente, siguiendo con sus colegas ministros y el presidente del Gobierno a la cabeza. Sánchez exhibió sin pudor un discurso pleno de ironía y cinismo con la simple afirmación de que él se comería sin dudarlo y disfrutaría un buen chuletón al punto. Ningún argumento para rebatir la campaña de su propio ministro porque, entre otras cosas, no hay argumento posible para enfrentar un criterio científico, y sanitariamente establecido: comer carne roja con mucha frecuencia es malo para la salud de las personas y perjudicial para el medio ambiente. En cuanto a las alternativas, entramos en un terreno de arenas movedizas y argumentos ambiguos. Porque los sustitutos vegetales de la carne no dejan de ser productos ultraprocesados con componentes tan exotéricos como imitaciones más o menos naturales de la hemoglobina humana.

Poca gente es consciente, pero aquí en Murcia ya probamos hace muchos años las exquisiteces del sucedáneo del embutido de cerdo a cuenta de las ‘morcillas a la pobre’, que yo probé por primera vez en el estupendo restaurante de María Zapata ubicado cerca de Perín en Cartagena. La morcilla en cuestión, hecha con todo menos con carne de cerdo, eran las que los trabajadores del campo comían al no poder acceder por sus medios económicos a las morcillas de verdad, reservadas a los señoritos dueños de las fincas, y de los cerdos. Así que, antes de empresas unicornio como Impossible Foods, una compañía norteamericana que vende sus hamburguesas veganas en Burguer King, ya nuestros ancestros habían descubiertos sustitutos vegetarianos para los productos cárnicos.

De hecho, el mayor impulso a la difusión y aumento de consumo de estas alternativas a la carne produjo recientemente con la aprobación por parte de la Unión Europea del uso de la denominación ‘hamburguesa vegetal’ y otras parecidas en las etiquetas de esta clase de productos alternativos. Pero es dudoso que el futuro que nos espera sea vegano. El cerebro humano se desarrolló explosivamente cuando el fuego hizo más gustosa la carne y facilitó su digestión en los estómagos de nuestros ancestros. De hecho, el cerebro es un órgano intensivo en el uso de la energía y proteínas que extraemos de la alimentación cárnica, así que la explicación de que yo pueda escribir este artículo y tú de leerlo, está en gran parte ligada al consumo de carne.

Lo que no entiendo mucho de esta historia es por qué los agricultores, de Murcia entre otras regiones que viven de la agricultura, no han salido en defensa cerrada del ministro Garzón. La clave del argumento ecologista en contra de la carne (aparte del metano que se produce en los estómagos de las vacas) es el ingente consumo de agua que implica la ‘fabricación’ de carne de vacuno. Por eso la ganadería en nuestro país está fuertemente concentrada en los territorios del norte, donde más agua disponible hay, y más se derrocha. Mucha de esta agua estaría a disposición para trasvasar a los desiertos del sudeste donde la producción de frutas y hortalizas es una fuente inagotable de riqueza nacional y divisas. Y encima, se evitarían cánceres a mansalva, como establecen firmemente las recomendaciones de la OMS.

Así que, sea podemita o no, al ministro Garzón hay que apoyarlo en su campaña en contra del consumo de carne roja. Y mucho más si eres hindú o murciano, ya que ambas cosas al mismo tiempo parecen ser incompatibles de momento.