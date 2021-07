Si una cosa está clara es que si hablamos de verano no podemos obviar la Operación Bikini, !sí hombre! Esas semanas o incluso meses de sufrimiento para que luego en nuestras vacaciones podamos subir nuestras mejores fotos y enseñar a todo el mundo lo guapos y guapas que estamos. Yo lo entiendo y lo respeto pero no lo comparto. Y mira que si hablamos de personas presumidas yo soy la primera ¿Pero a cualquier precio?

No, a cualquier precio no, y os voy a explicar porqué; porque me niego a dejar de tomarme unas cervezas con mis amigos, los aperitivos en el chiringuito de la playa y los helados de chocolate, que son mi debilidad; los arroces de los domingos de mi madre y las noches de verano con los pies escondidos en la arena fresca mientras te comes o bebes ¡lo que te dé la gana!

Y da igual que esté en auge el movimiento body positive que busca visibilizar los cuerpos reales incluso que la afamada marca Victoria’s Secret haya cambiado a sus ángeles por mujeres de éxito y activistas en lugar de supermodelos. Ellas colgarán las alas para bajar a la tierra ¿pero y nosotros?

Que sí, que yo también he intentado portarme bien en las cenas en casa e ir al gimnasio siempre que puedo pero me permito mis caprichos como el resto del año porque ¡qué sería de nuestra vida sin caprichos!

Por otro lado podemos ver esta Operación Bikini como una oportunidad para aquellas personas que no se cuidan y ponen en riesgo su salud. De ahí a que cuándo apareció este movimiento medios como el New York Times publicaran artículos en que declaraban riesgos para las personas con sobrepeso y obesidad. Por ese lado estoy totalmente de acuerdo porque la salud siempre es lo primero.

En fin, que yo creo que lo importante es el equilibrio, cuidar nuestra salud comiendo sano y haciendo deporte, pero sin dejar de lado una vida feliz, disfrutona, porque vida solo hay una y es demasiado corta para conformarnos con una mediocre.

Y es que, como dice mi amigo Javier Labardón: «¿Sabes cuando te da el solecito en la cara en un día de frío? Pues hay personas que las sientes así», y os aseguro que cuando eso pasa lo que menos importa es su físico.