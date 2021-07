Changing the rules, se diría en inglés cambio de reglas, aunque resulta más claro en castellano ahora que la RAE recomienda el uso del rico vocabulario español. De cambiar las cosas cuando conviene sabemos mucho en Murcia, como sucedió con la exitosa propaganda pepera de ‘Agua Para Todos’. Recordemos que con el Gobierno de Zapatero, el levante español reivindicaba soluciones hídricas. Se puso entonces en marcha lo que llegarían a ser las señas de identidad del PP murciano. La frase citada se hizo el buque insignia de la derecha, al tocar la fibra de un sentimiento colectivo del levante. Más tarde, en la era de Rajoy, se esfuma la solidaridad hídrica y queda que el agua es solo para unos pocos.

El campo en esta región juega un estratégico papel en la política, ya que el modelo económico se sustenta en parte en el sector primario (aunque no el único), y el PP que sigue gobernando incluso a pesar de los desastres ecológicos del Mar Menor y otras calamidades, vuelve a exprimir el limón hídrico, cuando han tenido auténticas ocasiones de cambiar este desajuste de reparto del agua.

Lo que me sorprende no es la propaganda de siempre, que como dice el adagio, ‘si algo da resultado para qué cambiar’, sino la falta de liderazgo de los políticos murcianos. ¿No habrá nadie en el PP con suficiente empuje, para postularse como presidente de la Comunidad, que tienen que hacer un Changing the rules? Se da por hecho que el actual presidente, que no ganó las elecciones anteriores, por cierto, en la siguiente convocatoria si las ganará. Ya veremos.

La realidad social de esta región se impone y no he visto medidas eficaces que para atajar la problemática que sufrimos. Es de justicia poner de relieve que aparte de ser la Comunidad autónoma más infravalorada de toda España, los datos sociales son alarmantes, pues son más de 55.000 personas las que necesitan del banco de alimentos y la situación va en aumento. Esto es lo que interesa de verdad y no perpetuarse en los cargos haciendo de la política una profesión.

Otra de las cosas que me siguen asombrado, a pesar de cumplir años, es la catadura moral de quienes votaron unas limitaciones de mandato en el caso de la Ley Garre y ahora voten la contraria, simplemente acudiendo a intereses ni siquiera de partido, sino personales. Es probable que tenga algo que ver el miedo a perder el puesto, ya que alguien pudiera tener problemas de estómago (Garre, 2018).