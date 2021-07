Nuestro refranero contiene verdaderas píldoras de sabiduría popular concentradas en frases aparentemente muy simples.

Por ejemplo «Errar es humano» es una gran verdad, nos indica que el error forma parte de nuestra naturaleza, lo que nos lleva a la siguiente reflexión: lo inteligente es aprender de nuestros errores, extraer una enseñanza de los mismos, e incluso se considera de sabios cuando se aprende de los errores ajenos. De hecho la ciencia se basa en la aplicación del ensayo/error, formular una hipótesis, comprobarla, y si es necesario replantearla hasta encontrar la verdad. Se puede decir que los errores nos ayudan a crecer, a madurar, a adquirir sabiduría. El problema del error es cuando nos empeñamos en tropezar una y otra vez en la misma piedra. Ahí es cuando cabe preguntarnos si lo que nos lleva al tropiezo es una ignorancia soberbia, o si en realidad hay gato encerrado tras esa obsesión por ir al encuentro de la dichosa piedra.

Esto nos lleva a analizar la desastrosa situación del medio ambiente en la Región de Murcia. El actual deterioro ambiental e institucional, ¿es fruto de un cúmulo de ‘errores inocentes’, de la incompetencia de quienes nos gobiernan o hay intereses ocultos?

Lo cierto es que algunas personas nos decantamos por la segunda opción, el interés en tropezar, ya que casualmente ese error proporciona interesantes beneficios para unos pocos.

Cuando pasaban sólo unos pocos años desde la declaración de los Espacios Protegidos en la Región de Murcia, nos podía parecer normal el retraso en la elaboración de los planes de ordenación y de gestión que convierten esa figura ficticia en protección efectiva del espacio. Pero tras más de veinte años de retrasos injustificados, no se puede hablar de torpeza, de ineptitud, sino que hay que señalar abiertamente un interés, un empeño en evitar a toda costa su aprobación, precisamente por lo que representan: la protección efectiva de los recursos, del interés general, frente al interés privado.

Esa falta de planes ha propiciado que algunos de esos espacios protegidos hayan sufrido una degradación progresiva ante el avance sin control de algunas actividades económicas. Véase el caso del Mar Menor, que cuenta con decenas de figuras de protección, algunas de ámbito internacional, pero que al carecer de un plan de gestión integral ha sufrido una degradación brutal que lo ha puesto entre la espada y la pared.

Pero, ¿era tan difícil predecir el futuro que le esperaba a la laguna salada? ¿Acaso no hubo voces de alarma, síntomas previos, que nos indicaran el error en la elección del modelo de desarrollo? Pues hay que reconocer que es un claro caso de ignorancia continuada. Pero no de desconocimiento de las consecuencias del modelo, sino de ignorar consciente e insistentemente todos los síntomas, todos los estudios, todas las voces de alarma que nos advertían del precipicio al que nos asomábamos. ¿Por qué? Por lo que nos dice otro sabio refrán: «Poderoso caballero es Don Dinero», es decir, los beneficios de unos pocos han tapado, y lo siguen haciendo, los ojos de quienes toman las decisiones.

Cuando el consejero Luengo, días antes de la aparición de miles de peces y crustáceos muertos, decía que no tenía claro si era bueno o malo plantar lechugas en el mismo borde de la laguna, ¿pecaba de ignorancia o simplemente construía un relato interesado? La larga lista de estudios científicos a los que tenía acceso nos hace decantarnos por la segunda opción.

Cuando vemos la cada vez más mermada dirección general de Medio Ambiente, o más recientemente, escuchamos a la directora general del Mar Menor quejándose de no tener personal y presupuesto suficientes, ¿nos creemos que es todo un error casual? Sinceramente, no. Cuando no se quiere que algo funcione correctamente, basta con asfixiar el departamento responsable dejándolo en las ‘raspas’ en cuanto a personal y presupuesto.

Así que, analizando en perspectiva las decisiones del Gobierno regional a lo largo de más de dos décadas, tenemos que concluir que la ausencia de una política ambiental seria y eficaz no es fruto de una concatenación de desafortunados errores, sino que constituye en sí misma la prueba de que se trata un camino elegido, en favor de los beneficios privados de unos pocos. Una política de ‘tierra quemada’, de ganancia a toda costa, que nos deja poco a poco sin futuro.

Y así hemos llegado a un punto en el que la ruptura entre organizaciones ecologistas y la Administración regional es casi total. No sólo hemos tocado fondo, sino que cada día que pasa nos hundimos más en el fango.

Las organizaciones nos hemos cansado de ver como una y otra vez se utilizaban atajos legales, sin ningún tipo de participación social ni reflexión colectiva para aprobar rebajas en la legislación ambiental, con el único objetivo del beneficio a corto plazo y a cualquier precio.

Hemos dejado de asistir a espacios de participación pública ficticios, como el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente (CARMA), por haberse convertido en meros púlpitos de propaganda naif institucional, tras la que se esconde una cruda realidad: el medio ambiente es un estorbo que sortear para poder alcanzar el beneficio.

¿Y esto quién lo arregla? Pues no esperemos a ningún mesías salvador, porque no lo habrá. Esta situación requiere de un trabajo colectivo. Si la sociedad murciana persiste en su error de permitir semejante desgobierno, nada cambiará más que en apariencia.