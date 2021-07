Sea usted una artista inconmensurable que triunfa por todo lo alto y cuyas exequias fúnebres movilizan a toda Italia, para que se la defina via negationis en una necrológica destacando que ha sido «la mujer que ningún hombre llevó al altar». Ya la sinécdoque del altar por el matrimonio -básicamente, un contrato civil- tiene un aroma rancio. Pero que tenga que ser un hombre quien ‘lleve’ al altar a una mujer, a cualquier mujer, y aún más a esta que toda su vida ha encaminado sus pasos a donde le ha dado la gana y que si no se ha casado ha sido porque no ha querido, eso suena a algo más que a micromachismo.

«Raffaela Carrá, la mujer que ningún hombre llevó al altar»

Titular de ‘ABC’ en una necrológica de Pilar Vidal