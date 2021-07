Una de mis pelis favoritas era El Padrino con sus secuelas. Las vi mil veces. Me encantaba la forma de retratar el destino y la condición humana de esa familia. Era sencillamente genial su forma de entender la violencia como hecho cotidiano, y como forma muy normal de resolver problemas, integrada en una vida de piedad y honorabilidad. Pero ese punto trágico, a veces resultaba cómico precisamente por habitual de resolverlo todo a tiros. En un momento dado, atentan contra Vito Corleone, y cuando Sonny, el hijo mayor, descubre al traidor, resuelve el problema ordenándole a Clemenza que lo ponga en su lista (de ejecuciones y cuentas pendientes).

Yo tengo otra lista, no tan sangrienta, pero en la que apunto mentalmente los sitios para comer o tomar algo, a los que no voy a volver. Me encanta la cocina, o quizá más bien comer, y aunque soy una cocinera muy mejorable, tengo en casa a un chef amateur, que hace las veces de restaurante doméstico. Será ese el motivo por el que nada me da más rabia que comer fuera peor que en casa, y encima pagar por ello. La rabia con la que apunto esos locales supera mi asombrosa capacidad habitual para olvidar nombres y detalles. Me sale la vena criminal, y no se me olvida ninguno.

Unos están en la lista por la clavada que me pegaron cuando fui. Y no me refiero al precio, sino a la proporción entre lo que sale de tu bolsillo y lo que entra en tu estómago. Otros, por lo asqueroso del lugar o de cualquiera de sus dependencias… y así podríamos seguir.

Hay muchos motivos para entrar en mi lista. Por ejemplo, no soporto la falta de amabilidad o de cortesía elemental. Todavía no estoy en peligro de morir de hambre, así que agradezco que no dejen esturreados los platos y los cubiertos sobre la mesa, sin dirigirme la palabra ni mirarme, para que yo los ordene frente a cada comensal. O peor aún, que me alarguen mi plato para que yo lo coja. Está fatal decirlo, pero cuando voy a un sitio a comer, en realidad voy a que me sirvan la comida, no a que me la tiren y yo acierte a cazarla.

Otra categoría es la del personal maleducado. Hay sitios que han ganado un distinguido puesto en mi lista, por el casting previo de lamecharcos que tienen por camareros. Lo siento, pero también salgo a tomar algo para pasar un rato agradable. Nada más disuasorio como que te hagan esperar sin piedad, o que no te atiendan a pesar de los paseos del camarero delante de ti, en modo cabreo creciente.

Hacía tiempo que no recordaba la lista. Con tanto confinamiento y tanta restricción, la había casi olvidado. Pero el otro día fuimos a uno que resucitó a Clemenza y a toda su banda. Ese sitio ganaría en todas las categorías: lento, comida de ayer por lo menos, camarero bobalicón, y lo peor de todo, una decoración de estilo horrendo tirando a crimen contra el buen gusto, que aunque hizo las delicias de mis hijos, por surrealista, a mí me tenía horrorizada. Un poema. Por algo sería el único restaurante, si se puede llamar así, que tenía sitio en la zona. De sobra, por cierto. Imagínate el nivel.

Lo mejor es que, según decían, llevaba allí desde hacía cuarenta años. Desde luego, el suelo era el mismo de entonces. Apuesto a que sin fregar. Lo que te estoy diciendo. Ponlo en tu lista, pero el primero.