Malena era una chica de 14 años allá por los ochenta, prácticamente una niña. Sus amigas en el instituto la veían triste, apenas hablaba, no salía cuando quedaban, empezó a suspender exámenes. Eran buenas amigas, la querían, así que decidieron hablar con ella. Durante el recreo se lo preguntaron. Malena rompió a llorar, apenas podía hablar, pero consiguió contarlo.

Solía quedarse a dormir en casa de sus tíos para cuidar de sus primos pequeños cuando aquellos salían. De pronto, casi dormida, escuchaba la puerta, el tintineo de las llaves, pasos sigilosos en el pasillo, pensaba que eran sus tíos que volvían y tenían cuidado de no despertar a los niños, pero entonces la puerta de su habitación se abría y volvía a cerrarse, lo escuchaba acercarse, su respiración cada vez más cerca y se metía en su cama. Su tío regresaba antes que su mujer a casa con la excusa de que estaba cansado. Había ocurrido varias veces, cada vez con más frecuencia. Malena estaba desesperada, no sabía qué hacer. ¿Con qué pretexto podía negarse a ir a cuidar de sus primos cuando se lo pedían? ¿Y si lo contaba, la creerían? ¿Y si la creían, la acusarían a ella de haberlo provocado? No podía contarlo, destrozaría a toda la familia, la de su tía, la suya propia.

Las amigas, sobrecogidas, le aconsejaron que no volviera a quedarse a dormir. En aquellos años, a ninguna se les ocurrió que denunciar fuera una posibilidad.

Sofía se acercó a una clínica privada de esas que hacen reconocimientos médicos para obtener el carnet de conducir. Cuando el médico comprobó su fecha de nacimiento, le dijo provocador: «Eres Virgo, como yo». Después la auscultó y, sugerente, le pidió que no fuera tímida, que se desabrochara toda la camisa. Ella se puso muy nerviosa, notó como su corazón se aceleraba peligrosamente.

—Tienes 140 pulsaciones. Si pongo eso en el informe, no te darán el carnet —se burló, mientras se demoraba en exceso en terminar de auscultarla.

Sofía tenía dieciocho años y aunque estaba confusa y no sabía cómo reaccionar obedeció a su instinto. Se levantó de la camilla y se abrochó la camisa.

—Pues que no me lo den, cabrón.

En 1970 Lucía tenía unos 10 años y una tarde, Carmen y Ángela, las gemelas, que venían a pasar los veranos con su abuela al pueblo, pasaron a recogerla.

— Vente con nosotras al cine, Vicente nos deja entrar gratis.

—¿Quién es Vicente? –preguntó Lucía.

—El que pone las películas.

Lucía pensó que sus amigas eran demasiado atrevidas y tenían mucho morro, lo de ser huérfanas de padre e hijas de madre trabajadora les hacía disfrutar de una libertad que ella no tenía, pero eso era lo que las hacía atractivas, diferentes, con ellas todo era una aventura.

Cuando llegaron al cine, el tal Vicente le pareció un hombre amabilísimo y educado que las saludó sonriente. Subieron por una estrecha escalera al garito donde estaba el proyector. Puso en marcha la película. Ellas podían ver la pantalla por una ventana que había junto al cuadrado por donde se expandía el haz de luz que se proyectaba en la pantalla. Todo estaba en penumbra. Vicente se sentó detrás de ella y comenzó a tocar bajo su falda. Miró por el rabillo del ojo y le pareció ver su otra mano hurgando en la bragueta. Lucía miró a sus amigas aterrorizada, pero a estas parecía divertirles la escena, conocedoras sin duda de lo que estaba ocurriendo y aliviadas de que esa tarde no les hubiera tocado a ninguna de ellas. Las odió.

Le temblaban las piernas, el corazón le latía muy deprisa, quería salir de allí como fuera.

—He olvidado que tenía que ir con mi madre a comprar— dijo con timidez, y corrió escaleras abajo sin mirar atrás.

Nunca se lo contó a nadie hasta que fue adulta.

Un cantante de ópera de fama mundial ha sido acusado de acosar y abusar de algunas de sus colegas cuando éstas eran jóvenes y estaban empezando su carrera, aprovechando su influencia y su poder. No fueron ni una ni dos, sino nada menos que una veintena las acusadoras. Él admitió ‘comportamientos impropios’, pidió disculpas, argumentó «que eran otros tiempos y que entonces las cosas funcionaban así». ¿Disculpas? ¿Con eso basta? Ahora lo homenajean en su regreso a los escenarios tras un breve descanso y otras colegas lo respaldan y lo defienden, incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid lo condecora.

Un director de cine neoyorkino, reconocidísimo, al que hemos admirado y que nos ha deleitado con su ingenio y creatividad, fue denunciado por una de sus hijas de abusar de ella cuando era una niña. Él siempre lo negó, pero si ven el documental titulado Allen Vs. Farrell no les dejará indiferentes, y hasta habrá quien no vuelva a ver una película más del aclamado director. ¿Separar la obra del creador? Depende, en algunos casos es imposible.

Todos estos relatos son ciertos, reales, contados por sus víctimas o a través de los medios en el caso de los famosos. Son solo unos pocos ejemplos, pero cuando las mujeres hablamos entre nosotras, en intimidad, salen a relucir este tipo de situaciones que la mayoría hemos padecido. Para más referente, se puede consultar el Holaback blog, creado por una organización del mismo nombre, que en una de sus campañas, consiguió que grupos de mujeres corrientes, en distintas ciudades del mundo, relataran como habían sufrido acoso callejero e invitaban a otras a hacer lo mismo. Tamara Tenenbaum, autora de El fin del amor, cuando conoció este movimiento, tomó conciencia de que «la violencia que sufríamos desde chicas en la calle y en cualquier parte implicaba que las mujeres desarrollábamos una relación completamente peculiar con el espacio público, con la noche, con el mundo. Los espacios que para el varón eran un parque de diversiones para nosotras eran un campo minado…».

Antes no se hablaba de estos asuntos, la silenciosa víctima quedaba marcada de por vida y el acoso y la humillación relegado a sus pesadillas. Los malhechores quedaban impunes, como si nada hubiera ocurrido. «Entonces las cosas eran así», admite el famoso cantante, o directamente lo niegan, como el director de cine. Es cierto que ahora lo contamos y lo denunciamos, pero el resultado sigue siendo desolador, nuestro relato apenas tiene consecuencias. Puede que en algún caso los abusadores tengan que soportar el desprecio de parte de la opinión pública durante un tiempo, pero al poco, todo se olvida, siguen con su vida como si nada hubiera sucedido y, en ocasiones, son ellas las que tienen que rehacer su vida en otro lugar, donde nadie las conozca, como le ocurrió a Nevenka. Mientras tanto, sigue habiendo mujeres que dan la cara por ellos.

¿Qué mensaje estamos enviando a las mujeres que sufren este tipo de violencia? No lo contéis, no denunciéis, será un calvario para vosotras, no os creerán, os acusarán de ser vosotras las que lo habéis provocado. Por el hecho de ser mujeres, de tener cuerpo de mujer ya sois culpables, o dirán que mentís y que «lo hacéis por los dineros» como ha llegado a decir recientemente otro conocido cantante. ¿Esto es lo que podemos ofrecerles como sociedad, hacerles creer que ellos siempre ganan? ¿Qué no hay más opción que el silencio y la resignación? Por favor, reaccionemos.