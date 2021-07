No sé por qué me había quedado solo en la Sala B esa Noche, pero ahí estaba plantado, con mi quinto medio caliente en la mano y mirando alrededor como un niño que ha sido obligado a acompañar a su madre a la tienda pese a que ésta ya le ha dicho que no le va a comprar nada. Un no rotundo. Otro trago medio caliente. Unas piernas largas y yo apoyado en la barra. Ah, pero de eso va la vida ¿no? te apoyas en la barra esperando que las cosas cambien de un segundo a otro, pues no tienen otro modo de cambiar que de forma brusca y repentina. Hace un segundo no estaba, y ahora, ahí está: todo fuego la hijaputa. Sus labios son fuego, su pelo es fuego, sus manos son fuego y ese gesto con el que despacha al pesado de turno viene a decir: cuidado que quemo. Y yo que lo sé bien la miro fijamente hasta que se siente incómoda y me mira. Sonreímos.

Tiene los ojos entrecerrados, inequívoca señal del pedal que lleva, para variar un poco. Yo, también para variar, llevo uno de similares características. No el suficiente, pues esa noche no buscaba hedonismo, sino destrucción. Y ahí, como Abadón caído del cielo, ella. Sea pues.

Apenas hablamos al principio, la música está demasiado alta. Tampoco tenemos nada nuevo que decirnos. De hecho ella me pregunta y yo me encojo de hombros. Como siempre, ya sabes. Y tú. Se ríe, coqueta, y abre los brazos por no señalarse a sí misma. Pues ya ves, hijo, como siempre.

¿Sigues con tu novia esa? pregunta.

Conozco ese tono. A mí no puedes juzgarme, Lilith, porque he mirado dentro de ti y me he visto a mí mismo devolviéndome la mirada. La beso. Ella me aparta y bailamos. Hago el amago de irme. Me agarra del brazo y me atrae hacia sí. Me besa. Empezamos a jugar a nuestro juego. Le digo que voy a fumar y ella dice que no me acompaña para eso. Ya estamos, por un vicio en concreto que no tienes. No me importa. Cuando vuelvo hace cola en el baño. Me hace gesto y me acerco. Cuando se abre la puerta me arrastra dentro. Yo al principio me resisto un poco ante las caras de incredulidad de varias chicas que esperan su turno. Comienzan a aporrear la puerta y yo me retuerzo contra su cuerpo. Un espacio de unos segundos en blanco y la puerta vuelve a ser aporreada, con menos violencia pero mucha más fuerza. Como lo haría un padre. Una voz nos anuncia que su cuerpo es el del portero y que más nos vale salir «pero cagando leches de allí». Consigo convencerla de que abrir es la opción más sensata.

Ella anda por delante de mí y repite que soy un cagado y un mierda. Nos han echado del garito, evidentemente. Le digo que vayamos a mi coche y dice que no. Le digo que vayamos al parking aunque sea y dice que no. Le digo que la llevo a su casa y se ríe en mi cara. Y yo la sigo de camino a Sala Rojas. No se gira a comprobar si la estoy siguiendo porque sabe que la estoy siguiendo. Nada más entrar veo a los amigos de mi novia. Podría decirle que aquí no, que nos vayamos. Pero no lo hago. En su lugar volvemos a arrastrarnos hacia el baño después de seguir jugando otro rato. Allí ella, tras unos minutos de magreo, me agarra de las muñecas y me las pone por encima de la cabeza, me agarra del cuello y me empuja contra la puerta.

No, tú a mí no me toques, dice.

Me baja los pantalones y después los calzoncillos. El piercing de su labio está frío y es una sensación agradable. Creo que voy demasiado borracho para correrme. Pero cierro los ojos e intento concentrarme en la sensación y atraerla hacia mí. El orgasmo es una nube de insectos y polución que se ve a lo lejos y yo aspiro por la boca para intentar tragármela y que me reviente allí mismo. Cuando viene me duerme la parte baja de la espalda. Mientras eyaculo escucho una especie de estallido y algo me da en la cara. Algo viscoso. Joder, pienso. Me llevo las manos a la cara y cuando las miro están cubiertas de sangre y sesos. Miro hacia el suelo y, por alguna razón que no consigo comprender, donde antes estaba ella está... bueno, ella. Solo que sin cabeza. Su cráneo ha estallado y está esparcido por todas putas partes, incluido yo mismo. Tengo restos en el pelo. Joder, pienso, al menos no es mi lefa.

Tengo unos segundos de pánico. Hay que actuar rápido, decidir rápido. Hay dos opciones, limpiar todo esto lo mejor posible, limpiarme a mí mismo y salir disimuladamente, o simplemente salir por patas de aquí.

Un simple vistazo a mi alrededor me convence de que solo hay una opción, así que atravieso la puerta del cubículo y después la del baño. La gente me mira y me señala. Estoy cubierto de sangre. Los amigos de mi novia me hacen fotos. Ese es el menor de mis problemas. Alguien trata de interponerse en mi camino hacia la puerta, pero le empujo y salgo corriendo. Atravieso las puertas y aprovecho que los porteros apenas tienen tiempo para reaccionar para seguir corriendo hacia mi coche. Toda la puta plaza de Mariano Rojas me está mirando.

No sé cómo, pero consigo llegar al Peugeot y lo arranco. Salgo cortando. Enciendo un cigarrillo. Cuando cojo la salida hacia la A-30, un agente de policía en mitad de la carretera levanta el brazo. Un puto control de alcoholemia. Aprieto el acelerador. Se aparta por los pelos. No me hubiese importado darle. Sigo huyendo y huyendo.

Tarde o temprano me van a pillar, pero ahora no puedo pensar en eso. Tengo que, simplemente, seguir huyendo.