Si hay un calificativo que me provoque urticaria cuando se usa para describir a las mujeres que admiro es el de Diva; lo acepto si es para especificar que esa Diva es un ser soberbio, casi divino, alguien fuera de lo común, dotada de una franqueza y sencillez indescriptible, como ha sido para muchos Rafaella María Roberta Pelloni.

La italiana arrebatadora que estiró las cien pesetas para llegar a América y descubrir la hipocresía que se estilaba en Hollywood, de dónde regresó con la dignidad intacta, ya es complicado lidiar con el deterioro que abraza la cosificación a la que una jaquetona embutida en licra brillante puede ser sometida y salir indemne. Y así nos ha dejado, querida por todos y con la seguridad de que sólo sus allegados fueran partícipes de su profundo sufrimiento. Con un halo destellante propio de esa bola de discoteca que proyecta energía y sentimiento al girar en el centro de la pista a ritmo de Rumore, maravilloso gesto de amor hacia su público, dónde me incluyo. Mujer excepcional, no tardó en sentir el cariño y admiración de un país que navegaba entre tinieblas.Con encanto y simpatía irrumpió en una España dominada a mediados de los 70 por una mezcla de oscuro totalitarismo y unas ganas irrefutables de acabar con una institución abatida y lóbrega. Fue una de las elegidas por la mano de Alan Moore para enseñarles a los padres de mi generación qué significaba la contracultura: «Una revolución sin baile no merecía la pena».

Marcando un gol por la escuadra a la liberación sexual sin necesidad de enseñar su pecho; con clase y estilo, dándole sopas con onda a la cotidianidad y tristeza que imperaba entonces, sobran las palabras. Cómo decían Sex Pistols, «no se qué quiero, pero quiero conseguirlo» Y vaya si lo logró; se pasó la de Bolonia la tristeza del régimen por las lentejuelas a ritmo de Tuca-Tuca. Ayudada, eso sí, por una sociedad cargada de vitalidad y transgresión a pesar de lo vivido. Su máxima era clara «La sensualidad no está reñida con la inteligencia» Y así, derrochando talento, se fumó el autoritarismo rancio con pitillera de boquilla larga, dejando como legado eso de que para hacer bien el amor hay que venir al sur. ¡Brava! Ya lo dicen en Italia y desde ahora en medio mundo: «Nada es eterno, excepto la Carrá».