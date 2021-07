Nunca he estado tan cerca de reventar como el 12 de febrero de 2007. Pasaron demasiadas cosas: un rico abrió un segundo pub en mi pueblo, El Vértigo, y conocí a Ginés Potencia. Lo más emocionante que habíamos vivido los del 92 era la instalación de una plaza de toros. Unos iban a masturbarse y otros, gilipollas ya antes de tocarnos la cuca, poníamos los ojos en blanco y decíamos que menuda ordinariez.

Un segundo pub significaba una segunda manera de hacer lo mismo. Me di cuenta en seguida. Estaba apoyado en la fachada cuando un 306 amarillo derrapó en la curva. De sus entrañas emergió un armario con pantalones blancos. «¡Potencia!», gritó. Se creó un corro. «¡Potencia!», repitió con el índice en la sien. «¡Potencia!», se reafirmó. Extendió los brazos, juntó los pies y se lanzó al asfalto. Veinte flexiones en diez segundos. «¡Potencia!», jadeó.

Lo recuerdo ahora que alguien tiene el dudoso gusto de ofrecerme 400 palabras semanales hasta septiembre. Al tiempo leí que Talese se pasaba el día en la calle. Luego iba a un sitio llamado Redacción y escribía una historia. Dios, era imposible no querer ser periodista leyendo sobre peña como Jeannie Panecillos «y la gente que transita por la vida con un nombre que no es el suyo». Jeannie Panecillos, Ginés Potencia…ya no hay tinta para ellos. Los que aprendemos a trompazos solo sabemos qué queremos cuando definimos lo que no. Y sabe el cielo que yo no quiero otra columna sobre esas plazas de Murcia en las que el personal sonríe como si supiera el secreto de llevar zapatillas sin calcetines y que los pies no te huelan a Risketos.

Potencia se cascó cuatro series. Luego repartió contexto: se llamaba Ginés y era de Villarobledo. «Allí tenéis cama y lentejas», dijo. A mí la palabra ‘Villarobledo’ me pareció tan exótica que me extrañaba que durmieran en camas y comieran lentejas. Quizá hicieran lo contrario. Y nada, se largó con un acelerón. Algunos hasta nos pusimos palote. Como en los pueblos de sierra solo se recuerda lo que duele, la historia se diluyó. Pero yo vivo con una certeza. Ocurrirá dentro de tres o cuatro convites. Le calentaré la oreja a un grupo de adolescentes. Se darán codazos. Se apoyarán la otra mano en el labio superior para no reírse en mi cara. Lo que no sé es cómo tendré el cuerpo para flexiones.