De todos los buenismos, el más tonto es el de creer que la gente joven es mejor (o peor) por ser joven. Como además se trata de un mercado en crecimiento por razones biológicas se tiende siempre a tratarlo con exquisitez. En las primeras oleadas de la pandemia la falta de un mínimo sentido común y de solidaridad social en una parte significativa de jóvenes contribuyó a la expansión del virus y a un aumento de las muertes en los sectores más vulnerables, personas mayores sobre todo. Ahora la ruptura de los diques de prevención en ámbitos juveniles no tendrá el mismo efecto, pero mantendrá viva la pandemia y colapsará la atención primaria que atiende a todos. No se debe generalizar, vale, no generalicemos, pues hay muchísimos jóvenes sensatos y responsables. Pero el afán de evitar la generalización tampoco puede llevarnos a silenciar lo evidente.