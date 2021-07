Por qué nadie habla de las Leyes más importantes que se han aprobado en los últimos años? Entre tanto insulto y ruido, entre tránsfugas y traidores, entre felones y mentiras, apenas se habla de las leyes aprobadas por las Cortes Generales, o de acuerdos entre el Gobierno y los agentes sociales (empresarios y sindicatos) y que, sin duda, son de las de mayor calado económico, laboral, medio ambiental y social, y que marcará la vida y la muerte de los españoles.

Me refiero a la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, me refiero a Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, o al Acuerdo para la Reforma de las Pensiones Públicas (el mayor convenio colectivo que existe en España, la Seguridad Social paga religiosamente cerca de diez millones de pensiones cada mes).

Leyes, por cierto, que algunas de ellas, han sido recurridas por el Partido Popular y Vox ante el Tribunal Constitucional, como es el caso de la Ley de Regulación de la Eutanasia, una ley que no obliga a nadie, nos hace mejores como sociedad, y en cambio, se presenta hipócritamente como un canto a la muerte, por parte de algunos partidos políticos.

Estos dos años de Gobierno y pandemia, apenas se habla de los grandes acuerdos al que han llegado de manera responsable entre Gobierno y agentes sociales, donde la propia patronal empresarial, la CEOE, está siendo objeto de vejaciones y desprecios por parte de quienes se creen en el derecho de su tutelaje y apadrinamiento. Sin duda, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, está demostrando más altura de miras que la inmensa mayoría de los irresponsables políticos. Esto le traerá consecuencias, pues él sabe mejor que nadie que algunos ni perdonan ni olvidan.

Pero si apenas se habla de los acuerdos y normas que han de regir la vida de millones de españoles, los titulares brillan por su ausencia cuando hablamos de los pactos y acuerdos conseguidos por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre todo en la peor etapa económica, social y laboral de los últimos decenios. Una lástima que en los medios de comunicación tenga más repercusión las propuestas sobre la generación baby boomer que el acuerdo alcanzado para la revalorización y sostenibilidad del propio sistema público, por poner el penúltimo ejemplo.

Seguimos prefiriendo hablar de si poner el himno de España a la entrada de los colegios es adoctrinamiento o patriotismo; echarle la culpa de nuestras incompetencias al de enfrente; repartir la culpa del Mar Menor entre todos o hacer de un indulto el mayor problema del país, cuando lo que se pretende es todo lo contrario, que los indultos solucionen uno de los mayores problemas de España antes de la maldita pandemia.

Entiendo que desde el Gobierno regional nadie quiera hablar de las leyes aprobadas por las Cortes Generales, ya que alabar o ensalzar leyes que nos hacen mejores personas sería poner en valor el Gobierno Sánchez, y por ahí no pasa San Esteban. Antes muertos que reconocer algún acierto a Moncloa, pero lo que no llego a entender es por qué la oposición no hace día sí y día también bandera de ellas.

El mayor ejemplo de lo que está ocurriendo lo tenemos en la mal llamada Ley Celaá, que afianza la educación pública, que apuesta porque se recupere el liderazgo educativo, que devuelve la igualdad y la solidaridad a la primera línea; en cambio, la inmensa mayoría de los titulares se los ha llevado las caravanas de coches que apuestan por la educación privada como eje vertebrador de la educación, y donde algunos han visto como un ataque, no a su libertad de enseñanza, sino a los fondos públicos millonarios que reciben. Y es que detrás de muchos sectores no hay libertad, sino subvenciones, desde la PAC a la educación concertada, desde las derivaciones sanitarias a las ayudas a organizaciones.

Ojalá algún día habláramos de lo importante, de lo que dice el BOE, no de lo que dice uno en un atril para envalentonar a los suyos. El otro días, cuando los presos del procés salieron de la cárcel con sus banderas y proclamas, como si hubieran ganado el juicio, alguien debería haberles recordado que están en la calle porque el Gobierno de España, con el respaldo muy mayoritario del Congreso de los Diputados (194 diputados votaron en contra de la propuesta de PP y Vox de no aprobar los indultos), les había perdonado parte de su pena, y aunque ellos quisieron hacer el paripé, en su interior saben que no son más fuertes, sino más débiles. En cambio, de lo que se hablaba era del envoltorio, de las proclamas y de la fanfarria, no de lo importante, y las leyes que se han aprobado estos últimos meses sí que son importantes.

Cuando pase todo esto, cuando recuperemos la normalidad, cuando la alternancia vuelva, que volverá más temprano o tarde, nos daremos cuenta de las grandes leyes que se han aprobado en España en medio de la mayor crisis de contagios y muertes de los últimos lustros.