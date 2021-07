Los podcast son mi nueva afición y si son de Historia los disfruto mucho más. Harta ya de noticieros pandémicos y tertulias políticas que aburren hasta al apuntador, en la radio de mi coche suena música clásica si me levanto con el pie derecho, cumbia colombiana si en el suelo pongo primero el izquierdo y la voz de Nacho Ares en la SER cuando quiero aprender sobre Arquímedes, los castrati, el diluvio universal, Al Capone, la Gioconda, el dandismo, el secreto de las catedrales, el misterio de Hatshepsut y mil temas más. Hay que ver lo que sabe este egiptólogo e historiador nacido en León y si se le escapa algún dato ahí está Jesús Callejo para echarle una mano. Qué gran y amena pareja la de estos dos.

El otro día de camino al dentista la historia de La Bella Otero consiguió hacerme olvidar el primer molar inferior derecho que la dulce pero eficaz Yolanda estaba a punto de arrancarme con sus pinzas de metal. Qué mujer Agustina Carolina del Carmen, qué mujer: amante de reyes y musa de artistas como Renoir y Toulouse-Lautrec, fue considerada la más guapa y la más frívola de la Belle Époque, además de la primera artista española que triunfó en el extranjero. Ganó fortunas que dilapidó en el casino de Montecarlo hasta terminar arruinada y sola en un hotel de mala muerte, además de romper el corazón de cientos de señores que babearon por ella y hasta islas le regalaron y diseñaron cúpulas de hoteles con la forma de sus senos. «He sido esclava de mis pasiones, no de mis hombres», reconoció sin ningún rubor.

Esta semana el Ballet Nacional de España estrenará en el Teatro de la Zarzuela de Madrid un ballet operístico inspirado en la vida de la que fue la mejor bailarina y cantante del Folies Bergère que se acostó con quien le dio la gana, vivió la vida que eligió y a la que desde estas líneas dedico una sonora ovación, harta de tanto discurso mal llamado feminista que juzga y malinterpreta todo.

He vivido en Colombia cerca de diez años y allí, entre la sierra y el mar, escribí Abril, mi primera novela, con la que he querido dar voz a las mujeres y revindicar la búsqueda del amor. «No logro entender cómo una mujer supedita su felicidad, su vida, la plenitud de su existencia a la presencia o no de un hombre, una pobre mujer dependiente de un hombre que la ame, ¡por Dios!», escribió alguien a propósito de mi historia.

¿Y por qué no? me pregunto yo. Vidas hay tantas como mujeres para vivirlas y no, en España a nosotras desde ‘muy pequeñitas’ no nos enseña que no valemos ‘para las cosas importantes’; no sé en su casa, señora Montero, pero en la mía me enseñaron que incluso podemos llegar a hacer historia: ‘Hiper-sexualizada’ y ‘cosificada’, La Bella Otero lo consiguió con su cuerpo y su voz porque así lo decidió. Le guste a la ministra y su séquito, o no.