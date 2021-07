Durante la pasada semana del Orgullo LGTBI en Murcia, me contaban unos amigos tomando un café en la Plaza del Cristo Resucitado de Murcia, entre banderas del arcoíris, que no les gustaba nada el lema que había elegido la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social para conmemorar el 28 de junio. En un cartel desplegado de su fachada se puede leer: «Porque si es amor, no necesita explicación».

Parece sacado de Una rubia muy legal 2. No puede ser más cursi, pero no iba por ahí el malestar. «Si no amamos, si solo chingamos, ¿qué pasa? ¿Por qué hay que blanquear? Parece que los gais solo podemos relacionarnos si nos amamos. Pues no, señora, están los cuartos oscuros», clamaba uno de ellos.

Los cuartos oscuros de las discotecas de ambiente, esos habitáculos, evidentemente sin luz, en donde varios hombres acceden con la intención de hacer lo que les apetezca con otros hombres, con un único fin: satisfacer el morbo. Puro placer. Está claro que no sirve para una película de Disney ni para ninguna otra protagonizada por Julia Roberts, y miren que interpretó a una prostituta en Pretty Woman.

«Hablan del amor como si fuera un cuento de hadas, porque contra él no se puede luchar. Si alguien se ha enamorado de una persona del mismo sexo, ¿qué le vamos a hacer? Tendremos que respetarlos», decía otro de mis amigos con toda la ironía de la que era capaz.

El mensaje idílico del amor para concienciar a la población de que cada uno se mete en la cama con quien le da la gana es muy de los noventa. Un homosexual quiere poder enamorarse de alguien de su mismo sexo sin que le miren mal, dónde va a parar. Pero cuando llegue, si es que lo hace. Nunca antes. Entre tanto, desea disfrutar de la vida, con todas sus noches, como cualquiera de sus amigos y compañeros de trabajo.

Esto le convierte a ojos de muchos en un degenerado. Esos ojos que no juzgan de la misma manera al vecino que le pone los cuernos a su ‘gordi’ cada fin de semana, ni a la amiga que se está forrando con su Only Fans mostrando cómo le queda la lencería mientras hace sentadillas.

Ya hemos aprendido el Love is love. Fantástico. A ver si para 2022 continuamos con el Sex is sex.