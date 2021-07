No, aunque es muy normal que el título os suene al de una canción de Lory Meyer no lo es aunque bien podría ponerle banda sonora a esta columna. Y es es que hay un párrafo que me describe a las mil maravillas: «Yo no necesito hablar para expresar una emoción me basta sólo con mirar pero sí necesito amar, es mi única ambición» ( ¡y es que lo necesito!).

Es una pena que en muchas ocasiones salirse de lo que dicta la sociedad nos cause más de un quebradero de cabeza. La sociedad nos impone una familia y un buen trabajo y si tienes una hipoteca infinita que te llevaba ahogado hasta el final de tus días, mejor que mejor. ¡Y sobre todo si hablamos de personas de mi edad, claro! Bueno, yo ya hasta me he pasado, ja, ja.

Al final lo único importante es seguir los dictámenes que nos marca la sociedad y tener un trabajo que nos haga llegar a fin de mes. ¡Pues me niego! Mi realidad es otra, yo necesito amar, amar mi trabajo, amar a esa persona con la que compartir mi vida. Y me niego a que sea de otra manera.

Tengo la gran suerte de que yo sí sé qué hacer para mejorar mi mundo y eso no lo voy a cambiar. A veces, por lo menos en mi caso, pensamos que solo amamos una cosa y cuando no la tenemos nos frustramos. A mí me ha pasado con la televisión.

Pero no es así porque cuando te encuentras en esa situación no te queda otra que reinventarte, hacer millones de cursos de otras disciplinas y luchar por seguir trabajando en algo que amas, y aunque no dejes de amar la televisión descubres que también puedes ser feliz sin ella y amar también otras muchas cosas.

Lo que más me preocupa de este asunto es mi gente. La que me para por la calle para decirme que me echan de menos en televisión, los que me escriben por redes sociales para decirme que por qué no estoy en televisión ¡que no lo entienden!

Hay días en que todo está desordenado: el pelo, la calma, el corazón y hasta el alma pero eso no es excusa para quedarnos con lo primero que pase, llámase trabajo o amor. Por delante quede que no siempre podemos trabajar en lo que amamos. Y es que necesitamos ese dinero a fin de mes, pero no me refiero a estos casos que, por desgracia, son muchos sino a los que se convierten en costumbre, en vaguería, los que podrían tener algo mejor, pero no se preocupan por ello.

En definitiva, intenta poner todo tu esfuerzo en cada cosa que hagas: pon la música muy alta cuando te levantes triste, llama a esa persona que con solo oírla te saca una sonrisa y, sobre todo, sal ahí fuera a conseguir tus sueños porque todos necesitamos amar. Esta, al menos, es mi realidad.