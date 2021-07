En el mundo hay casi 1.500 millones de personas que se declaran católicas, que se dice pronto. Pero en estos pasados días la atención se ha centrado en una sola de ellas: el presidente norteamericano Joe Biden. Joe Biden, como buen descendiente de irlandeses estadounidenses, es de religión católica. Y, al parecer, no profesa esta fe religiosa de boquilla, sino que es una persona de profundas convicciones espirituales y asistente asiduo a las ceremonias eclesiásticas, y en concreto a la misa, donde se le puede ver comulgando junto a otros feligreses. Algunos comentaristas europeos se sorprendieron por su religiosidad practicante en la reciente cumbre del G7, en la que no escatimó un hueco enmedio de tantas reuniones para poder asistir a misa diaria. Joe Biden es el segundo presidente católico de Estados Unidos, después de Kennedy, también de ascendencia irlandesa. La cuestión de su catolicismo no ha jugó el más mínimo papel en las elecciones presidenciales, al contrario que en las de 1960, en que fue elegido el otro católico, John F. Kennedy. Entonces, mucha gente creía que el hecho de ser católico cerraría las posibilidades de ser elegido al joven candidato que se enfrentaba al cuáquero Richard Nixon.

Con estos antecedentes, parece increíble que la Conferencia Episcopal norteamericana se esté planteando seriamente excomulgar al presidente Joe Biden por el hecho de que los Demócratas, y él como uno de ellos, se opongan a la penalización del aborto siempre que se practique en el marco de las leyes vigentes en Estados Unidos. Porque, y esto hay que decirlo bien claro, no conozco a ninguna persona que sea ‘partidaria del aborto’. Lo que conozco es a una mayoría de personas que son partidarios de no enviar a la cárcel a una mujer que, por decisión personal o por cualquier circunstancia, decide poner término a un proceso de gestación en un tiempo en el que el feto es apenas una agregación de células con potencialidad de, si todo va bien, convertirse finalmente en un ser humano. No creo que nadie disfrute con el hecho de poner fin a una gestación, por muy prematura que sea, pero una mayoría de ciudadanos en muchos países democráticos cree que esa decisión debe implementarse en un entorno sanitario seguro y sin castigar a la persona que no está en condiciones de asumir una maternidad sobrevenida contra su voluntad.

Lo que está pasando con los obispos en Estados Unidos, al mando de una de las iglesias más ricas del mundo gracias a las generosas contribuciones económicas de los muchos joebidens que constituyen una poderosa minoría dentro de la sociedad norteamericana, es solo otra muestra de la guerra feroz desatada en el seno de esta Iglesia entre los tradicionalistas y los progresistas, por utilizar dos categorías ideológicas que son de imperfecta aplicación a los bandos enfrentados en su seno.

Tradicionalistas y progresistas, haberlos haylos, como las meigas. Y el enfrentamiento se convirtió en guerra sin cuartel a raíz del Cónclave celebrado en 2013. En él se eligió a un papa rupturista con la línea de sus antecesores inmediatos, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Los cardenales decidieron en este Cónclave que las cosas no podían seguir igual, básicamente en la gobernanza financiera de la Iglesia y en el tema de los continuados escándalos provocados por los curas pederastas y los obispos que amparaban sus abusos. Por otra parte, la Iglesia católica se estaba desviando cada vez más del consenso moral mayoritario, por el que el matrimonio entre homosexuales no solamente se consiente, sino que su aceptación definitiva ha provocado un sentimiento general de arrepentimiento por la tardanza en normalizar una situación injusta que ha sido fuente de tanto sufrimiento en personas inocentes a lo largo de la Historia.

Los obispos norteamericanos, mayoritariamente partidarios y nostálgicos del presidente más inmoral y divisivo que ha tenido EE UU, Donald Trump, ponen en cuestión a una persona honorable y de profundas convicciones como Joe Biden por el hecho de que no reniegue de ese consenso moral también mayoritario en la sociedad norteamericana, y en concreto en la parte de ella que le apoyó en las pasadas elecciones. La guerra cultural que ha llevado al país norteamericano al borde del enfrentamiento civil, está provocando el ensanchamiento de una peligrosa fisura que ya se había abierto en la Iglesia católica con la elección del papa argentino. Por cierto, un papa cuyas convicciones manifiestas no contradicen un ápice las oficiales de la Iglesia que preside. Lo que separa a Bergoglio y lo enfrenta a la derecha católica más conservadora es su posición de comprensión con las personas a las que hasta ahora se negaba el pan y la sal por su orientación sexual, por ser divorciados o, simplemente, por el hecho de ser mujer en una organización dominada de forma abrumadora por una minoría jerárquica de machos alfa con sotana y alzacuellos.

Un aviso del enfrentamiento que se avecinaba me fue dado por un amigo muy relacionado con padres cercanos al Opus Dei, porque él mismo llevaba a un hijo suyo a un colegio de Fomento en Madrid. Este amigo me contó que el grupo de whatsapp del que formaban parte él y el resto de padres, se quedó tan silencioso como un sepulcro cuando salió elegido el papa jesuita, cuando, antes de ese momento, bullía de especulaciones esperanzadas por la inminente victoria de uno de los candidatos conservadores, defensores de la línea iniciada con el papado de Juan Pablo II de apoyo sin concesiones a la Obra.

Eso me recordó la historia que se contaba en voz baja en el Opus Dei sobre el encuentro de Arrupe, general de los jesuitas en esa época, con Escrivá de Balaguer en el despacho del primero. La entrevista, propiciada por un cardenal afín a ambos, terminó como el rosario de la aurora cuando el ahora San Josemaría descubrió una grabadora en plena acción en un cajón de una cómoda que abrió por azar, o por inspiración divina según el relator del evento. A partir de ese momento, el enfrentamiento solapado de los afiliados a la organización fundada por Escrivá, de una parte, y los jesuitas de otra no ha parado de crecer y agravarse. Lo más sorprendente de esta historia es que puede acabar derivando en la excomunión de todo un presidente norteamericano, un episodio dramático, pero uno más al fin y al cabo del enfrentamiento entre las distintas corrientes de la Iglesia. Si todo esto acabará en otro cisma, quién sabe. Decirlo está lejos de la capacidad de predicción de este humilde y terrenal comentarista.