Análisis

Un hombre mayor, parado en la calle, habla por el móvil: «Me ha dicho que no estoy mal para la edad que tengo, que me han salido los triglicéridos un poco altos, y que los indicadores tumorales están bajos, así que lo de la próstata parece que no va mal. Yo estoy contento, aunque este médico ya sabes tú cómo es, que va rápido y enseguida te dice: ‘Adiós, muy buenas’». (La coma la he puesto yo, el hombre dijo ‘adiosmuybuenas’, así, todo seguido).

Himno

Han escuchado el himno al Mar Menor que han grabado un grupo de artistas, entre ellos Rozalén, Miguel Ríos, Nunatak, Second, etc.? Pues está muy bien, porque reivindica, pero tiene ritmo, es duro, pero muy poético y va de lo bueno más que de lo malo. Y, claro, con esas voces suena de cine.

Contagios

Tengan mucho cuidado con los chiquillos y los jovenzuelos, que miren cómo está la cosa de los contagios entre ellos. Si tienen que ponerse bordes, háganlo, que muchos pasan la covid sin enterarse, pero algunos están en las UCI y a otros les quedan secuelas. Ya sé que es difícil pararlos en su afán de divertirse, pero lo que está ocurriendo es muy grave.

Debate

Estuve escuchando lo que pude del debate del Estado de la Región, y también leí informaciones sobre su desarrollo, de lo que deduzco lo siguiente: el presidente López Miras sigue madurando como político profesional, quiero decir que lo que dice se ve más estructurado, incluso cuando no lee, y tiene algo más de profundidad. Sobre él sigo pensando lo mismo de siempre: terminar materialmente cada párrafo de su discurso cargándole un mochuelo a Pedro Sánchez o al Gobierno central en su totalidad le quita prestancia a su discurso. Además, que siempre viene a decir lo mismo sobre ellos y ya nos sabemos que son más malos que la quina, leñe.

Leña

Otra cuestión que me llamó la atención del debate es la cantidad de grupos y diputados que están en la Asamblea Regional exclusivamente para darle caña a Diego Conesa. Es que todo el que salía a la tribuna se dedicaba a ponerlo de chupa de dómine. Claro está, ¿qué van a hacer los del gobierno, sus adláteres, sus asimilados, sus socios, sus compañeros de viaje, etc.? Pues darle castigo al líder del PSOE. Solo una mujer, valiente ella, María Marín, no se le tiró al cuello para morderle el gaznate. Y no digo yo que no se lo merezca, pero es que está más solo que la una. Bueno, con sus socialistas. Digo yo.

Paleta de colores

El excelente pintor Javier Lorente citaba en su artículo del viernes en estas páginas a su maestro Enrique Gabriel Navarro hablando de los colores de su paleta. Me enterneció el recuerdo a este pintor que también fue maestro mío y amigo del alma desde que yo tenía catorce años hasta que falleció. Enrique también llegó un día que yo pintaba en el estudio a principios de mi aprendizaje y me dijo: «El negro me lo quitas de la paleta ahora mismo y no lo pongas más. Si algún día lo necesitas para algo muy concreto, lo usas, pero enseguida lo quitas otra vez. No debes acostumbrarte al negro para oscurecer otros colores». Y eso es lo que he hecho con el color negro toda mi vida. Él de colores se lo sabía todo, no hay más que conocer su obra. Algunos cuadros suyos tengo en mi casa que lo demuestran.

Ejercicio

El jueves salí a caminar como todos los días, me encontré con un amigo al que no veía desde el verano pasado y nos paramos para saludarnos y todo eso. Cincuenta minutos más tarde, nos dijimos adiós y yo me fui a mi casa a descansar, claro está que no de andar, sino de charlar.

Buena inversión

Un hombre, a otros dos, en la calle: «Pues a mí me tocó la lotería hace diez años. No fue mucho, pero me lo gasté todo en un apartamento en La Manga, y seguí mi vida como si nada. Lo notaba los veranos porque ya no tenía que alquilar algo para quince días de playa, o si la cosa había ido bien, para un mes».